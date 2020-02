Basket - Jeep Élite : face à Strasbourg, l'Élan Béarnais ne peut pas se louper à domicile

Pau, France

Le match aller sur le parquet de la SIG fait partie de ces matchs de la première moitié de saison qui ont laissé beaucoup de regrets à Laurent Vila et à ses joueurs. Face à des Alsaciens déjà pas au mieux, les Vert et Blanc avaient fait l'essentiel du boulot en étant devant à l'amorce de la dernière minute... Mais le 7-0 encaissé dans les quinze dernières secondes avait scellé le sort du match. "On leur avait offert le match" regrette encore Laurent Vila. Alors, vu la situation actuelle des deux équipes – l'Élan, 12e, et Strasbourg, 11e, – qui partagent le même bilan de huit victoires pour douze défaites la période n'est plus à faire des cadeaux, les Béarnais en ont conscience.

Avec ou sans Leslie ?

Strasbourg reste sur onze défaites de rang toutes compétitions confondues, une série noire qui a conduit au limogeage du coach Vincent Collet... puis à la mise à l'écart du pivot Ali Traoré, aux relations tendues avec ses partenaires. Pour son premier match comme numéro 1 sur le banc, le finlandais Lassi Tuovi n'a pas encore stoppé l’hémorragie, en milieu de semaine pour un match de BCL en Lituanie. À l'Élan, la victoire face à Anvers n'a pas levé toutes les interrogations, et l'absence de Travis Leslie (toujours incertain pour la rencontre face à la SIG) a de plus en plus de mal à passer.

Léo Cavalière, le bon moment pour recevoir Strasbourg ? "Pas forcément, on a su faire l'assistant social plus d'une fois..." Copier

L'Élan qui apprend à nouveau à se passer de ses pigistes médicaux doit retrouver de la cohésion, et peut pour ça s'appuyer sur un secteur intérieur a priori en capacité d'être dominant contre la SIG. Une bataille entre des Béarnais plus efficaces au rebond (38,9 par match, 1er du championnat) et des Alsaciens parmi les plus gros passeurs du championnat (20,4 passes décisives en moyenne, 3e meilleure équipe).

Élan Béarnais / Strasbourg, c'est à vivre ce samedi soir dès 19h30 pour l'avant-match, avec France Bleu Béarn !