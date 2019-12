Basket - Jeep Élite : face au Mans et avant la trêve l'Élan Béarnais doit se reprendre

Pau, France

"Un naufrage total"... le coach de l'Élan Béarnais Laurent Vila a toujours du mal à digérer la prestation de ses joueurs, corrigés à Dijon lors de leur dernière sortie (96-57). Le débriefing de cette bouillie de basket effectué ce mercredi, l'Élan (13e) se tourne maintenant vers le dernier match de 2019, la réception du Mans (8e), premier tombeur cette saison de l'ASVEL en championnat !

Retrouver du corps, et de l'adresse

Au rayon (quasi-vide) des bonnes nouvelles, les Vert et Blanc ont retrouvé à Dijon leur capitaine, Léo Cavalière, de manière anticipée après une blessure à l'épaule. À part ça ? Et bien l'Élan Béarnais sert les dents, en comptant toujours sur son basket "moyen" dixit le coach fait de prise de risques et qui nécessite une adresse maximale, ou du moins bien supérieure au famélique 20/70 à Dijon (dont 4/29 à trois points !).

Pour l'heure, l'Élan a battu toutes les équipes qui le suivent au classement. Ce match face au Mans serait une bouffée d'oxygène de plus et permettrait de travailler avec un peu de sérénité d'ici au 11 janvier, match de reprise du championnat, qui s'annonce capital face à Roanne. Seulement Le Mans – qui décrochera un billet pour la Leaders Cup en cas de victoire – arrive avec des certitudes : celle d'avoir battue le leader invaincu jusque-là, Lyon-Villeurbanne, au terme d'un match de haute-intensité ; et puis celle d'une série de cinq succès de rang depuis la promotion d'Elric Delord en tant que coach principal. L'Élan est prévenu.

