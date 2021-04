Basket - Jeep Élite : gare à la décompression pour l'Élan Béarnais au Mans

Certes Eric Bartecheky peut se féliciter d'avoir déclenché un déclic depuis son arrivée en cours de saison, et d'avoir remporté trois des cinq derniers matchs - dont celui face au Portel mardi soir au Palais des sports - mais avant de partir au Mans, ce samedi, le coach a piqué une petite colère lors de l'entrainement du jeudi. En anglais dans le texte, Eric Bartecheky a demandé à ses joueurs de ne pas s'endormir sur leurs lauriers...

"Il faut qu'on monte le curseur"

"S'il faut être plus dur et aboyer, je vais le faire, prévient le coach des Palois, _il faut un minimum d'engagement, et ce n'est pas toujours le cas, le relâchement arrive vite_. On a peu d'entraînements, on ne peut pas demander aux joueurs d'être à fond tout le temps, mais il faut des phases, des entraînements où les joueurs s'investissent, et ce n'est pas toujours le cas. Je pense vraiment qu'il faut qu'on monte le curseur".

Sur le parquet d'un des rares adversaires que l'Élan a battu lors de la première partie de saison (90-81, après prolongation), il faudra se méfier d'Ovie Soko, meilleure évaluation moyenne de la saison en championnat (19,7)... un match riche en souvenirs aussi pour Petr Cornelie, formé dans la Sarthe, et Eric Bartecheky, champion avec le MSB juste après son premier départ de l'Élan Béarnais, en 2018.

Le Mans / Élan Béarnais, c'est à vivre ce samedi soir en intégralité à 20 heures sur France Bleu Béarn Bigorre dans la soirée sport avec à la même heure Pau FC / Ajaccio !