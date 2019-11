Basket - Jeep Elite - J10 : Boulazac cède en prolongation au Portel 97 à 88

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

10ème Journée de Jeep Elite de Basket, au Chaudron, Le Portel reçoit Boulazac.

Après son humiliation à Orléans, le club du Portel, lanterne rouge, est dans l'obligation de s'imposer, ce soir. Le Boulazac Basket Dordogne est prévenu et doit se méfier de ce début de rencontre. Après deux minutes de grève du public du Pas de Calais, celui-ci se met en action pour soutenir son équipe. Du déchet de chaque côté durant les premières minutes. 4-3 seulement après plus de 3 minutes de temps effectif. Puis 8-3, premier écart de la soirée, en faveur des locaux. Mais rapide retour des Boulazacois, 8-7 à la moitié du quart temps. 13-15 à deux minutes de la fin du quart temps, le BBD prend le score à son compte pour la première fois de la soirée. Score fin du premier quart temps, Le Portel mène face à Boulazac, 22 à 18.

Les basketteurs Portellois montrent un petit peu plus d'envie que les joueurs Boulazacois. Sous les paniers, les locaux sont plus présents durant cette première mi-temps. 28-22 nouvel écart pour Le Portel, attention à ne pas les laisser s'échapper. Boulazac se met à mieux défendre, 33-32 à 5 minutes des vestiaires. Boulazac est beaucoup sanctionné durant cette première mi-temps. Ryan Pearson est transparent ce soir. Boulazac en difficulté. Score fin du deuxième quart temps, Le Portel mène face à Boulazac, 49 à 42.

Attention au retour des vestiaires de rester concentré du côté périgourdin. 51-46 pour Le Portel et encore 7 minutes de jeu dans ce quart temps. Les locaux sont plus forts aux rebonds défensifs. Kevin Harley n'est pas non plus dans un grand soir. 60-53, Le Portel toujours devant et Boulazac qui ne parvient pas à faire son petit retard. Même si la fin est meilleure pour le BBD. Score fin du troisième quart temps, Le Portel mène face à Boulazac, 62 à 60.

Le match est totalement indécis à l'entame de l'ultime quart temps. Il y a de l'électricité dans le Chaudron. Boulazac rate des occasions de faire la différence. 68-65 à 7 minutes de la fin. L'ambiance est formidable, le public chante et encourage son équipe. 71-69 à 5 minutes de la fin. Pinero le nouveau joueur boulazacois n'a pas inscrit le moindre point. On entre dans le money time et c'est toujours l'indécision. Le public, à nouveau, derrière son équipe. Score fin du quatrième quart temps, 78 à 78, c'est la prolongation. Score final après prolongation, Le Portel s'impose face au Boulazac Basket Dordogne, 97 à 88.

Statistiques du match Site LNB