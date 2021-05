Basket-Jeep Elite-J10 : Boulazac sans fausse note à Roanne s'impose 94 à 91.

Ce mercredi 12 mai 2021, le Boulazac Basket Dordogne joue dans la Halle André Vacheresse face à la Chorale de Roanne. Une équipe que le BBD avait battu au Palio.

Premier quart temps, bon début de Boulazac

Le début de match est très équilibré, les deux formations se rendent coup pour coup. 8-8 et il reste encore 6 minutes de temps de jeu. Les Boulazacois sont déterminés et se battent bien dans le cercle. Boulazac joue même très bien et oblige le coach de Roanne à demander un premier temps mort. 10-18 il reste 4 minutes dans ce premier quart temps. 2 tirs primés pour les visiteurs, aucun pour l'instant pour les locaux. Au retour du temps mort la Chorale de Roanne inscrit 5 points. 15-20. 15-23 il reste 2 minutes en temps effectif. Score fin du premier quart temps, Boulazac mène face à Roanne, 27 à 18.

Deuxième quart temps, Boulazac la course devant

3 paniers primés réussis par le BBD après 7 tentatives, c'est 1 sur 8 pour Roanne, à l'issue du premier quart temps. Les Boulazacois ratent certaines occasions de prendre plus ses distances. 25-29 voilà le retour de Roanne et le temps mort demandé par Thomas Andrieux le coach boulazacois. 27-33 à 6 minutes de la mi-temps. Flowers déjà à 3 fautes personnelles, il va sur le banc. Roanne prend souvent les rebonds. Les périgourdins y laissent de l'énergie. 28-36 Boulazac reprend un peu d'avance à 5 minutes des vestiaires. Roanne bousculé par moment. 30-38 et encore un peu plus de 2 minutes à jouer. Score fin du deuxième quart temps, Boulazac mène face à Roanne, 45 à 35.

Boulazac est à Roanne ce soir dans la halle André Vacheresse © Radio France - Xavier Dalmont

Troisième quart temps, Boulazac résiste encore

Attention au retour des vestiaires, se méfier des nouvelles intentions de la Chorale de Roanne qui va vouloir réagir et qui inscrit les premiers points, un panier primé pour reprendre le match. Roanne marque mais Boulazac en fait autant. 45-55 et un peu plus de 7 minutes encore à jouer. 53-62 et encore 5 minutes de temps de jeu. Les boulazacois se trouvent bien dans le jeu, et l'adresse est plutôt bonne. 57-71 à 2 minutes de la fin du quart temps. Score fin du troisième quart temps, Boulazac mène face à Roanne, 71 à 64.

Quatrième quart temps, éviter le retour de Roanne

Grosse pression sur le porteur de balle, Roanne est bien décidé à s'imposer. Boulazac doit résister. 68-76 et il faut encore jouer 8 minutes. Roanne défend très dur, Boulazac a plus de mal. 73-77 à 7 minutes de la fin. Boulazac est à l'arrêt. 77-79 et encore 6 minutes de temps de jeu. 80-79 pour la première fois de la soirée, Roanne prend le score à son compte. Il reste un peu plus de 4 minutes. 80-85 à un peu plus de 3 minutes de la fin du match. Une rencontre très indécise même pendant le money time. 83-91 et encore un peu plus d'une minute à tenir. Puis Roanne revient 91-92 il reste 50 secondes. Cela devient irrespirable. Score final, quatrième victoire de la saison pour Boulazac qui bat Roanne 94 à 91.

Statistiques du match Site LNB