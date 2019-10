Basket - Jeep Elite - J11 : Boulazac évite la correction mais s'incline face à Boulogne Levallois 101 à 97

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

Match avancé de la 11ème journée de Jeep Elite, ce mardi soir, au Palio. Boulazac y affronte l'équipe invaincue de Boulogne Levallois.

Le ton est donné d'entrée, Boulogne-Levallois prend le score à son compte et réalise le premier écart de la soirée, 8-15 après 4 minutes de jeu, il n'en fallait pas plus pour que Thomas Andrieux, le coach du BBD ne demande son premier temps mort. Boulazac joue sans Michaël Umeh, parti pour la Russie, et sans Tyler Larson, dont le club a voulu se séparer. Patrick Miller sera son remplaçant, mais il n'est pas aligné ce soir. Le BBD enregistre le retour de Kevin Harley, blessé depuis le début de la saison. Un banc diminué donc ce soir et les franciliens en profitent en faisant un écart. Beaucoup de difficultés en défense côté Boulazacois. Score à la fin du 1er quart temps, Boulogne-Levallois mène largement face au BBD, 31 à 21.

La défense Boulazacoise a beaucoup souffert dans le premier quart temps, il faut réagir et durcir cette défense, sous peine de vivre une correction. Ce que semble faire le Boulazac Basket Dordogne, durant les 5 premières minutes du deuxième quart temps. 31-35, beau retour du BBD qui a largement grignoté de son retard. Une meilleure efficacité en défense, mais toujours le même écart pour Boulazac qui reste dominé. Score à la fin du 2ème quart temps, Boulogne Levallois mène au Palio face à Boulazac, 53 à 45.

Au retour des vestiaires, les franciliens en remettent une couche et augmente leur avance. 48-64 après 4 minutes de jeu. 100% de réussite aux lancés francs pour Boulogne Levallois, alors que Boulazac n'a pas du tout la même efficacité dans ce domaine. Score à la fin du 3ème quart temps, Boulogne Levallois conserve son avance 76 à 67.

Dans le dernier quart temps, Boulazac fait preuve d'un grand cœur, et d'une incroyable volonté. Le BBD enflamme le Palio en revenant à deux points, 85-87 alors qu'il reste encore 5 bonnes minutes de jeu. Mais Boulogne Levallois était trop fort et s'impose face à Boulazac 101 à 97.