Basket-Jeep Elite- J11 : Boulazac battu par Cholet, adversaire direct pour le maintien 83-77

Ce vendredi 24 avril 2021, c'est au Palio que se dispute ce match en retard de la 11ème journée de Jeep Elite de Basket. Boulazac reçoit Cholet, match capital dans l'optique du maintien.

Premier quart temps, c'est déjà inquiétant pour le BBD

Cholet ne rate pas ses occasions, en ce début de rencontre et s'offre le premier panier primé, pour mener 4-7. Sene et Yarou sont les premiers marqueurs boulazacois. Début de rencontre très disputé. 6-10 Aaron Best est allongé sur le parquet, après une faute commise sur lui. Mais tout va bien, il tente ses lancés francs. 7-15 premier petit écart de la soirée alors qu'il reste 5 minutes de temps effectif. Temps mort demandé par Thomas Andrieux, le coach boulazacois. Faye inscrit le premier panier primé du BBD. 10-15. Attention, Cholet semble plus en réussite, pour l'instant, 12-21. Alors qu'il reste deux minutes à jouer. Score fin du premier quart temps, Cholet mène face à Boulazac, 27 à 13.

Deuxième quart temps, léger mieux pour le BBD

Prendre 27 points en un seul quart temps, voilà qui est inquiétant pour la suite. Boulazac débute ce nouveau quart temps par un panier primé. 16-27. Boulazac n'est pas toujours attentif en défense. Mais il y a du mieux côté adresse chez les joueurs du BBD. 20-31. Et 22-32 à 5 minutes des vestiaires. Il faut réduire l'écart avant la pause. On arrose à 3 points des deux côtés du parquet, sans trop de réussite, ni de l'un ni de l'autre. Score fin du deuxième quart temps, Cholet mène face à Boulazac, 45 à 29.

Troisième quart temps, Boulazac s'offre un retour

16 points de retard pour le Boulazac Basket Dordogne au retour des vestiaires, c'est beaucoup ! L'équipe locale se doit de réagir. Flowers marque son panier primé pour déclencher les hostilités de cette deuxième mi-temps. Boulazac réalise un 10-0 qui fait du bien ! 39-45 et l'entraîneur de Cholet demande un temps mort. Les joueurs boulazacois sonnent la révolte. 45-48 Boulazac est de retour dans ce match ô combien important. Les boulazacois sont mieux et cela se voit sur le parquet. 50-54 alors qu'il reste deux minutes dans ce quart temps. Score fin du troisième quart temps, Cholet et Boulazac à égalité, 56 à 56.

Quatrième quart temps, celui de l'incertitude

Boulazac s'offre le droit d'y croire, après avoir remporté le troisième quart temps 27 à 11, et du coup, le BBD a effacé tout son retard. Mais c'est Cholet qui reprend sa marche en avant. 56-61. Boulazac s'est fait contrer par deux fois coup sur coup. Boulazac n'a pas encore marqué dans ce quart temps. Faye met son panier primé pour le BBD. 59-63. Puis 63-66 alors qu'il reste 4 minutes avant la fin du match. 69-70 et il reste un peu plus de 3 minutes pour faire la différence. Cela devient de plus en plus irrespirable. Attention à Boulazac de bien mener le money time qui lui a souvent été fatal cette saison. Un panier primé des visiteurs qui fait mal et Nzeulie réplique par le sien pour le BBD. 74-78 alors qu'on joue la dernière minute. Score final, Cholet s'impose face au Boulazac Basket Dordogne, 83 à 77.

Statistiques du match Site LNB