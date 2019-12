Basket - Jeep Elite - J12 : Inquiétante défaite de Boulazac, battu à Roanne, 83-68

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

Ce vendredi 6 décembre 2019, Boulazac joue un match important pour le maintien, face à un adversaire direct, la Chorale de Roanne. Cette rencontre de la 12ème journée se joue dans la halle des sports André Vacheresse.

2-0 pour Roanne, d'entrée de match, alors que Boulazac cafouille ses trois premières tentatives. Boulazac rectifie avec deux paniers primés, coup sur coup. 2-6. Puis 6-13 après 5 minutes de jeu effectif. L'entame de match n'est pas si mal pour le BBD. Les Roannais sont en panne de réussite à trois points. Mais les Boulazacois ne s'échappent pas pour autant. Score fin du 1er quart temps, Boulazac mène face à la Chorane de Roanne 23 à 19.

Le premier quart temps a été finalement, relativement, équilibré. Le public roannais retient son souffle. Burton, l'intérieur américain de la Chorale, semble dans un très bon soir et il permet à lui seul de garder le contact avec l'équipe adverse. Boulazac refait un écart à 5 minutes de la mi-temps. Le BBD joue, jusque-là, un match sérieux. 25-34. Boulazac laisse filer des munitions. Score fin du 2ème quart temps, Boulazac mène toujours face à Roanne, 38 à 36.

Au retour des vestiaires, le BBD doit se montrer bien présent pour maintenir un maigre avantage. Roanne fait preuve de courage et d'envie, ce qui lui permet de rester au contact. 42-46, alors qu'il reste encore 5 minutes de jeu dans ce quart temps. La Chorale joue par séquences, mais le BBD n'en profite pas pour s'échapper. Boulazac prend la pression et Roanne mène au score pour la première fois de la soirée. 52-50. Les périgourdins sont dans la pénalité. Le match se durcit pour le BBD. Score fin du 3ème quart temps, Roanne mène face à Boulazac 61 à 55.

Il faut une réaction périgourdine, dans cet ultime quart temps. Panne d'adresse à trois points du Boulazac Basket Dordogne. Patrick Miller, le meneur américain du BBD, déçoit. Rien ne va plus en cette fin de match, Boulazac ne met plus rien et Roanne fait une série, à cheval sur les deux quarts temps. 68-56 à 7 minutes de la fin. C'est la tête des mauvais soirs côté staff boulazacois. Plusieurs joueurs déçoivent ce soir. Boulazac reste toujours à une seule victoire à l'extérieur. Roanne obtient un succès important dans l'optique du maintien. Score final, Roanne bat Boulazac, 83 à 68.

Statistiques du match Site LNB