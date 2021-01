Basket : Jeep Elite : J12 : Boulazac s'écroule en fin de match battu par Gravelines Dunkerque 100-84

Ce match reste un chassé-croisé entre les deux équipes. 8 paniers primés réussis pour les locaux contre 5 pour les visiteurs en ce début de troisième quart temps. On réussit pas mal de bonnes combinaisons du côté des hommes de Thomas Andrieux. Après 4 minutes de temps effectif, Gravelines mène enfin face à Boulazac, 60-58. Le match gagne aussi en intensité des deux côtés. Gravelines muscle son jeu mais Boulazac répond. 64-61 en faveur des locaux et encore trois minutes de temps effectif dans ce quart temps. Attention Gravelines monte de niveau et mène alors 68-63. Il va falloir tenir. e

Premier quart temps avec un BBD déterminé

Boulazac réussit son entame de match et mène assez rapidement 3-9. Mais les locaux reviennent tout aussi rapidement au score, 9-9. Mais c'est un BBD déterminé que l'on retrouve dans ce premier quart temps. On combine très bien du côté des périgourdins et on reprend le score à son compte, 9-15 et premier temps mort demandé par le coach de Gravelines-Dunkerque alors qu'il reste 4 minutes de temps effectif. Le duel s'équilibre mais Boulazac conserve un léger avantage au score 15-19 et encore deux minutes à disputer. Le Boulazacois Benjamin Sene est en réussite durant ce début de match avec déjà 6 points inscrits. Boulazac joue bien. Score fin du premier quart temps, Boulazac mène face à Gravelines-Dunkerque 21 à 20.

la salle du Sportica à Gravelines © Radio France - Xavier Dalmont

Deuxième quart temps maintenir la pression

Boulazac doit maintenir la pression s'il veut continuer à faire la course en tête dans cette rencontre. Et les premières minutes de ce deuxième quart temps sont rassurantes. Le BBD mène alors 25-29. Boulazac défend bien. Les visiteurs toujours devant au score après la moitié de temps écoulé dans ce quart temps. Boulazac mène alors 28-34. Les Gravelinois ne se laissent pas pour autant décourager et reviennent 33-34. Déjà 6 paniers primés pour les locaux. C'est deux fois mieux que le BBD. La partie reste toujours très disputée. Il ne faut pas lâcher. Score fin du deuxième quart temps, Boulazac mène face à Gravelines-Dunkerque, 49 à 48.

Boulazac s'échauffe au Sportica avant d'affronter le BCM © Radio France - Xavier Dalmont

Troisième quart temps il faut tenir

Ce match reste un chassé-croisé entre les deux équipes. 8 paniers primés réussis pour les locaux contre 5 pour les visiteurs en ce début de troisième quart temps. On réussit pas mal de bonnes combinaisons du côté des hommes de Thomas Andrieux. Après 4 minutes de temps effectif, Gravelines mène enfin face à Boulazac, 60-58. Le match gagne aussi en intensité des deux côtés. Gravelines muscle son jeu mais Boulazac répond. 64-61 en faveur des locaux et encore trois minutes de temps effectif dans ce quart temps. Attention Gravelines monte de niveau et mène alors 68-63. Il va falloir tenir. Temps mort demandé par Thomas Andrieux, son équipe vient de prendre un 9-2. Gravelines mène 71 à 63. Le match est peut-être en train de tourner. Benjamin Sene est sur le banc depuis plusieurs minutes, il a reçu un coup au visage. Score fin du troisième quart temps, Gravelines-Dunkerque mène face à Boulazac 73 à 67.

Dernier quart temps et c'est encore possible

Le début du quatrième quart temps débute avec toujours de l'indécision sur l'issu de la rencontre. Le Boulazacois Wells auteur jusqu'à présent de 17 points fait un bon match. 77-73 Boulazac est encore en vie d'autant que Benjamin Sene est de retour sur le parquet du Sportica. 10 points de retard pour Boulazac à 6 minutes 30 de la fin, 83-73. Davis et Weber côté Gravelinois font des merveilles en cette fin de rencontre et font du mal aux Boulazacois. 88-77 alors qu'il reste un peu plus de 3 minutes. Boulazac a craqué dans ce dernier quart temps et s'est écroulé physiquement. Score final, Gravelines Dunkerque bat Boulazac sur le score de 100 à 84.

