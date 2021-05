Basket-Jeep Elite-J13 : Défaite de Boulazac face à l’Élan après prolongation 88 à 87

Match en retard de la 13ème journée de Jeep Elite de Basket. Au Palio, Boulazac affronte l’Élan Chalon. Un duel entre les deux derniers du classement.

Premier quart temps, un duel tendu et équilibré

Le maigre public de 800 personnes autorisées à voir le match de ce soir, au Palio, donne de la voix pendant ce début de rencontre. Ce premier quart temps est d'ailleurs très rythmés. Les deux équipes se donnent coup pour coup. 16-17 alors qu'il reste trois minutes à jouer. Deux paniers primés de chaque côté. Un premier quart temps équilibré même si c'est le visiteur qui fait la course en tête. Score fin du premier quart temps, Chalon sur Saône mène face à Boulazac 22 à 18.

Deuxième quart temps, Boulazac en réaction

Cameron Wells ne semble pas bien inspiré en ce début de rencontre. Il laisse beaucoup trop de minutions. Il est remplacé provisoirement par son coach Thomas Andrieux. Un coach périgourdin qui demande un temps mort car l'adversaire fait un petit écart et mène 24-31 alors qu'il reste 7 minutes avant les vestiaires. Puis 26-33 alors que nous sommes au milieu de ce quart temps. Boulazac semble moins bien physiquement que lors de ces trois derniers matchs. Sans doute la répétition des rencontres à un rythme infernal et suite aux 4 déplacements consécutifs. Chalon sur Saône compte 11 points d'avance à 4 minutes de la mi-temps. Beaucoup de ballons laissés par le BBD aux rebonds. Score fin du deuxième quart temps, Boulazac mène face à Chalon sur Saône 45 à 44.

Le Boulazac Basket Dordogne à l'échauffement au Palio © Radio France - Xavier Dalmont

Troisième quart temps, Chalon prend un avantage

Au retour des vestiaires, le Boulazac Basket Dordogne donne le ton avec un panier primé. 50-49 après un peu plus de 3 minutes de jeu. Chaque geste ou panier spectaculaire est salué par un maigre public qui se lève. 3ème faute personnel pour Jérémy Nzeulie. 50-53 et il reste 5 minutes dans ce quart temps. Boulazac parfois à la limite de la rupture. Benjamin Sene n'est peut-être pas dans un grand soir. Nouveau temps mort demandé par le coach du BBD à 3 minutes de la fin du quart temps. 54-60 pour les visiteurs. Beaucoup de deuxième chance pour les Chalonnais aux rebonds. Boulazac reste un poil poussif ce soir. Score fin du troisième quart temps, Chalon sur Saône mène face à Boulazac 65 à 59.

Quatrième quart temps, celui de l'indécision

Cet ultime quart temps débute par un gros raté de l’Élan Chalon, Boulazac réplique par un panier primé. Le BBD revient d'entrée. 64-65 et il reste un peu plus de 8 minutes de jeu. L'envie est là du côté du BBD, il veut cette victoire aussi pour son coach. Mais Boulazac a ses limites. 66-74 Chalon devant et il reste 5 minutes de temps effectif. 68-76 et il reste 4 minutes de temps de jeu. 70-76 alors qu'on approche du money time. Dernières minutes capitales dans ce match. 74-76 et deux minutes à jouer. Boulazac reprend l'avantage 77-76 et il reste plus d'une minute de jeu. Score fin du quatrième quart temps, Boulazac et Chalon sur Saône sont à égalité 79 à 79. Prolongation.

Les Ultras Lions signalent leur présence au Palio © Radio France - Xavier Dalmont

Statistiques du match Site LNB

Score final après prolongation, Boulazac s'incline face à Chalon sur Saône 88 à 87 au bout d'un terrible suspense. Le BBD courageux mais cela n'a pas suffit.