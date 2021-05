Basket-Jeep Elite- J14 : Boulazac en grande souffrance battu par Orléans 73-92

Ce samedi 22 mai 2021, coup d'envoi 18h00 pour ce match en retard de la 14ème journée de Jeep Elite de Basket. Boulazac devant un public restreint, de 800 personnes, affronte la belle équipe d'Orléans. Le public est plus nombreux que mercredi soir.

Premier quart temps, Orléans donne déjà le ton

Une absence remarquée d'entrée avant le coup d'envoi, celle de Cameron Wells, le boulazacois est au Palio, mais il n'est pas en tenue et ne s'est pas échauffé. C'est donc sans lui que Boulazac affronte Orléans qui est, de son côté, bien au complet. Paris Lee le meneur d'Orléans est bien là. Après 3 minutes de temps de jeu, Boulazac prend le score à son compte grâce à un panier primé signé Benjamin Sene. 8-6. Mais attention aux ballons perdus qui sont, tout de suite, exploités par Orléans. 8-13 après 5 minutes de jeu. Boulazac court déjà après le score. 3 fautes de chaque côté. 14-17 et encore trois minutes de temps de jeu. Il y a du rythme dans ce début de match, on va d'un panier à l'autre. Score fin du premier quart temps, Orléans mène face à Boulazac 26 à 18.

Deuxième quart temps, Orléans rapide et puissant

Orléans prend vite les commandes du match et poursuit sur sa lancée dès le début du deuxième quart temps. Thomas Andrieux demande un temps mort, car son équipe se fait croquer et compte plus de dix points de retard. Boulazac déjà pris par les fautes, alors qu'il reste 7 longues minutes avant la mi-temps. 25-34 il reste 6 minutes de temps effectif. Boulazac semble en dedans depuis la moitié du premier quart temps. 27-40 et encore trois minutes avant la pause aux vestiaires. Boulazac bien bousculé, n'y est pas dans l'intensité. Score fin du deuxième quart temps, Orléans mène face à Boulazac 51 à 33.

Troisième quart temps, Orléans injouable pour le BBD

11 ballons perdus en première mi-temps par le Boulazac Basket Dordogne, une statistique qui parle à elle seule. Boulazac en grande détresse en grande difficulté ce soir face à Orléans. Il va falloir réagir et se rassurer côté BBD. Orléans est injouable ce samedi soir. Une manque de réussite également pour les Boulazacois. 38-55 et un peu plus de 6 minutes de temps de jeu encore à effectuer. 40-55 alors qu'il reste 5 minutes, l'entraîneur de l'OLB45 demande un temps mort. Score fin du troisième quart temps, Orléans mène face à Boulazac 74 à 51.

Quatrième quart temps, la cause déjà entendue

6 paniers primés pour Orléans. C'est 4 pour Boulazac à cet instant du match. Il y a du talent à tous les étages au sein de cette équipe d'Orléans. 57-79 et 4ème faute pour Faye, rien ne rigole pour le BBD. Il reste 7 minutes de match. Orléans plutôt tranquille pour ce dernier quart temps. 60-81 et il reste 5 minutes de temps de jeu. Boulazac n'aura été dans le combat que la moitié du premier quart temps. Yarou meilleur marqueur boulazacois alors que ce soir N'Zeulie a complètement raté son match, aucun point inscrit. C'est rare pour ce joueur qui a quasiment toujours répondu présent. Score final, Orléans bat Boulazac 92 à 73.

