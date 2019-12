Basket - Jeep Elite - J15 : Terrible dénouement au Palio, Orléans bat Boulazac 97 à 93

Après la déception face au Pau-Lacq-Orthez, le Boulazac Basket Dordogne était encore au Palio, ce lundi soir, face à Orléans, promu et adversaire direct pour le maintien, avec pour mission de s'imposer. Le BBD avait quasiment le match gagné, a cafouillé le final et perdu en prolongation.

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

15ème journée de Jeep Elite et dernier match de l'année 2019 au Palio, Boulazac reçoit Orléans, dans un match important dans l'optique du maintien.

Dans un Palio bien garni, c'est Boulazac qui ouvre le compteur, mais le premier panier primé est l'oeuvre d'Orléans. Mais le BBD prend très vite les commandes du match et mène 7-5. Après 5 minutes de jeu, les deux équipes se livrent et font mouche quasiment à chaque fois. 11-11. Attention, car le club visiteur fait la course en tête et Boulazac revient. 16-16. Aucune équipe ne parvient à imposer son rythme et son jeu. Le match est déjà crispant et tendu. Score à la fin du 1er quart temps, Boulazac mène 22 à 20 face à Orléans.

Boulazac se met à défendre plus dur. Des fautes sont commises de part et d'autre. Halilovic, le joueur orléanais auteur de 21 points à lui tout seul, il marque quasiment tous les points de son équipe. 30-28 à 6 minutes des vestiaires. Aucun panier primé pour le BBD à cet instant du match, un seul pour Orléans. L'adresse n'est pas vraiment au rendez-vous. Les deux équipes restent au coude à coude. Score à la fin du 2ème quart temps, Boulazac mène face à Orléans 41 à 36.

Opération Nounours au panier au Palio ce lundi soir © Radio France - Xavier Dalmont

Au retour des vestiaires, il faut défendre dur côté BBD. Mais Orléans est adroit à 3 points. 51-49 et Orléans est déjà de retour, à la moitié du quart temps. Boulazac n'a toujours pas inscrit le moindre panier primé. Il faut tenir dans un troisième quart temps qui généralement ne réussit pas aux boulazacois. Toujours un peu plus de souffrance pour les hommes de Thomas Andrieux, au retour de la mi-temps. C'est récurant ! Score à la fin du 3ème quart temps, Boulazac mène face à Orléans, 70 à 63.

Le dernier quart temps sera, sans aucun doute, sous tension, avec de la nervosité, sur le parquet comme dans les travées du public du Palio. Et à l'entame de ce dernier quart temps, toujours pas de panier primé pour le BBD. En deux phases de jeu, Boulazac fait un écart, 77-64, mais il reste plus de 7 minutes de jeu. Le BBD inscrit enfin deux paniers à 3 points, l'adresse arrive au bon moment. 81-72 à 5 longues minutes de la fin. 88-78 Boulazac se redonne un peu d'air à trois minutes de la fin de rencontre. Cette fois, les basketteurs périgourdins n'auront pas connu de trou d'air. Patrick Miller, le meneur du BBD, cafouille un ballon et permet à Orléans de revenir. 88-85, à une minute du temps final. 88-88 à 40 secondes de la fin. Score final, Orléans s'impose face au Boulazac Basket Dordogne, 97 à 93.

Statistiques du match Site LNB