Basket - Jeep Elite - J15 : Chalons-Reims dominateur à la maison face à Boulazac 84-75

Ce mardi 25 mai 2021 nous sommes au Complexe Sportif René Tys à Reims pour un match en retard de la 15ème journée de Jeep Elite de Basket. Le Boulazac Basket Dordogne y affronte Chalons-Reims.

Premier quart temps, mi figues mi raisins côté BBD

Boulazac fait un bon début de rencontre et mène rapidement 0-4. Boulazac défend bien. Dans l'esprit, ils sont là les joueurs du BBD en ce début de match. Les locaux sont sanctionnés avec 4 fautes collectives contre une seule pour les Boulazacois. 8-12. Premier temps mort pris par le coach de Chalons-Reims. Boulazac vient d'encaisser un 7-0. Chalons-Reims mène alors 17-14. Au total ce sera un 11-0. Score fin du premier quart temps, Chalons-Reims mène face à Boulazac 21 à 17.

Deuxième quart temps, Boulazac déjà en difficulté

Lawal le joueur du CCRB a été le meilleur durant le premier quart temps avec déjà 9 points inscrits. Il a fait du mal à la défense boulazacoise. Boulazac débute mal ce deuxième quart temps, qui vient d'encaisser un 7-0. Il va falloir réagir sinon cela risque d'être une sévère défaite. Flowers impuissant et qui n'a pas mis le moindre point, jusque là, dans ce match. Boulazac complètement à l'arrêt. Un vrai trou noir. Ce sera un 11-0 avant que Flowers marque enfin son premier panier, un panier primé. Un peu plus de 6 minutes encore à jouer et 32-20 en faveur de Reims. 37-22 et encore 5 minutes de temps effectif. La soirée risque d'être longue pour les Boulazacois. Les joueurs du CCRB ont une belle réussite, ils ont l'emprise sur le match. Boulazac joue sans Cameron Wells qui n'a pas fait le déplacement à Reims. Score fin du deuxième quart temps, Chalons-Reims mène face à Boulazac 48 à 35.

Troisième quart temps, Boulazac doit réagir

C'est l'équipe de Chalons-Reims qui inscrit les premiers points au retour des vestiaires. Les locaux enchaînent avec un panier primé. Ils ont les rebonds. Ils sont toujours dominateurs. 55-38. Cela risque de faire mal ce soir. 55-41 et il reste 6 minutes dans ce quart temps. 55-43 il reste un peu plus de 4 minutes de temps effectif. 61-45 et encore deux minutes à jouer. Boulazac toujours dominé, même s'il résiste mieux dans ce quart temps. Flowers s'est réveillé avec 9 points inscrits. Score fin du troisième quart temps, Chalons-Reims mène face à Boulazac 64 à 50.

Quatrième quart temps, Boulazac doit éviter la lourde défaite

Là encore, c'est Chalons-Reims qui marque en premier dans cet ultime quart temps, interdisant toutes idées de retour du BBD. 69-55 et il reste 8 minutes de match. Jeremy N'Zeulie n'aura pas fait un grand match. Au moins gagner ce dernier quart temps pour les hommes du BBD. 74-61 et encore 5 minutes de temps effectif. Boulazac dans la pénalité, Chalons-Reims une seule faute. 77-68 et on entre dans les trois dernières minutes du match. Boulazac moins poussif que face à Orléans et même un peu mieux avec des réactions de fierté que l'on n'avait pas vu face à Orléans. Yarou sorti énervé par les arbitres. Il y a de la frustration et l'arbitrage souvent injuste vis à vis du BBD. Arbitrage nul et pas dans l'esprit sur ce coup là. Fin de match gâché par le zèle des arbitres. Score final, Chalons-Reims bat Boulazac 84 à 75.

Statistiques du match Site LNB