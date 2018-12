Basket - Jeep Élite (J15) : l'Élan accueille Nanterre pour finir l'année en beauté

Pau, France

Match de fêtes, match de gala, peut-être, mais surtout match à enjeu entre l'Élan Béarnais et Nanterre qui partagent avant de se rencontrer ce vendredi soir le même bilan, neuf victoires pour cinq défaites. Le vainqueur terminera l'année sur le podium de Jeep Élite – et possiblement seul deuxième derrière l'ASVEL en cas de défaite de Dijon au Portel – et prendra un ascendant certain dans la course à la Leaders Cup.

« Fun et complet »

L'Élan le sait, Nanterre aime par-dessus tout prendre sa chance au-delà de la ligne des 3 points, c'est l'équipe la plus en réussite de l'élite en la matière (43,3% de moyenne). Parvenir à museler Waters, Juskevicius, ou encore Invernizzi et Senglin sera impératif pour forcer la JSF a sortir de ses schémas habituels. À l'inverse l'équipe francilienne est avant-dernière au nombre de rebonds pris, l'occasion pour l'Élan de mettre en valeur ses joueurs en forme à l'intérieur de la raquette. « Un match à la fois fun et complet » résume avec ses mots Digué Diawara, soulignant le besoin indispensable de mettre l'intensité pour vite étouffer Nanterre, avec l'appui d'un Palais des Sports qui fera le plein pour l'occasion.

D'autant que si Nanterre affiche un bilan impeccable dans son antre en déplacement les joueurs de Pascal Donnadieu se sont inclinés cinq fois, pour deux succès acquis chez des cadors : Strasbourg et Levallois. En cas de victoire l'Élan Béarnais battrait tout simplement son record de victoires sur la phase aller depuis son retour dans l'élite en 2013, tout sauf un hasard au regard du basket développé depuis plusieurs semaines.

Un pas de plus vers la Leaders Cup

En cas de succès ce serait un grand pas de fait pour les Béarnais vers la Leaders Cup. Il ne sera peut-être pas tout à fait suffisant mais il mettrait les protégés de Laurent Vila sur orbite avant la réception de Fos puis le dernier match de la phase aller, à Limoges pour le « Clasico ». « C'est toujours notre objectif » rappelle le coach, « celui qu'on s'est fixé entre nous au retour de la trêve » complète Diawara. Et ce serait un beau cadeau pour un Palais des Sport qui ne demande qu'à chavirer de bonheur.

Élan Béarnais / Nanterre, c'est à vivre ce vendredi soir dès 20h15 pour l'avant-match, avec France Bleu Béarn !