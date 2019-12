Basket - Jeep Elite - J16 : Lourde défaite de Boulazac à Bourg en Bresse 96 à 72

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

Ce vendredi 27 décembre, c'est la 16ème journée de Jeep Elite, c'est aussi la toute dernière rencontre de l'année 2019. Le Boulazac Basket Dordogne est sur le parquet de la salle Ekinox, face à Bourg en Bresse.

Il faudra attendre 3 minutes pour voir les locaux inscrire leurs premiers points de la soirée, un panier primé qui faisait suite aux 2 points marqués d'entrée par le BBD. 7-9 après 5 minutes de jeu, c'est un bon début de match des hommes de Thomas Andrieux. Puis les Burgiens durcissent leur défense. Mais Boulazac tient la comparaison. 17-15 à 2 minutes de la fin du quart temps. Puis le BBD subit un peu plus, une série réalisée par les locaux et déjà du retard pour Boulazac. Score fin du 1er quart temps, Bourg en Bresse mène face à Boulazac, 24 à 17.

Bourg en Bresse est très rapidement pris par les fautes dans le début du 2ème quart temps. Ils sont déjà à 5 fautes, contre une seule pour Boulazac. 30-19 après 2 minutes, attention, les Burgiens commencent à prendre le large. Déjà un écart de 13 points et déjà des difficultés pour rivaliser avec l'adversaire, côté BBD. Thomas Andrieux, l’entraîneur boulazacois, prend une technique. C'est n'importe quoi ! Une décision nombriliste de l'arbitre du match. Il y a plus de fluidité dans le jeu des Burgiens. Boulazac largement distancé alors qu'il reste encore 4 minutes de temps de jeu effectif. 15 points de retard. Les Boulazacois sont débordés et dominés dans tous les secteurs du jeu. Score fin du 2ème quart temps, Bourg en Bresse mène face à Boulazac, 53 à 33.

La belle salle Ekinox à Bourg en Bresse © Radio France - Xavier Dalmont

13 ballons perdus par le Boulazac Basket Dordogne en 1ère mi-temps. Boulazac supporte mal la pression défensive de Bourg en Bresse. Patrick Miller déçoit encore une fois et Patrick Auda est moins bien depuis quelques matchs. Peut-être le contre coup des Championnats du Monde avec sa sélection de la République Tchèque. Les Boulazacois sont dominés aux rebonds. Comme il est difficile de se redonner de l'envie et de l'énergie pour Boulazac. 58-38 à la moitié du quart temps. Score fin du 3ème quart temps, Bourg en Bresse mène face à Boulazac, 68 à 46.

Le dernier quart temps débute avec peu d'espoir pour le BBD. 17 ballons perdus au total, jusque-là côté périgourdin. Boulazac n'a jamais pu vraiment exister dans ce match. 6ème défaite consécutive pour le BBD. Score final, Bourg en Bresse bat Boulazac, 96 à 72.

Statistiques du match Site LNB