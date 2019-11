Basket - Jeep Elite - J17 : Boulazac résistant, mais Strasbourg vainqueur 86-80

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

Match avancé de la 17ème journée de Jeep Elite, ce lundi 25 novembre, au Palio. Boulazac affronte la redoutable équipe de Strasbourg.

Le Palio sera peu rempli ce soir © Radio France - Xavier Dalmont

Premier panier primé du match, il est pour le BBD, Kevin Harley en est l'auteur, voilà qui est bon pour sa confiance, lui qui était en délicatesse de ce côté là. 7-2 en faveur de Boulazac. La SIG réplique par deux paniers primés. 7-8. Le ton est donné ! Les boulazacois font un bon début de rencontre. 15-10 après 5 minutes de jeu effectif. Puis 19-10, premier temps mort demandé par Vincent Collet, l’entraîneur visiteur. Score fin de ce 1er quart temps, Boulazac mène 25 à 18 face à Strasbourg.

Attention, il y aura forcément une réaction de Strasbourg. C'est d'ailleurs la SIG qui marque en premier dans ce début de deuxième quart temps. Mais Boulazac sait aussi répliquer, 31-21 après 3 minutes de jeu. 36-24 à 5 minutes des vestiaires. Le match perd un peu en qualité. Jean-François Morency qui avait peu joué au Portel, est aligné ce soir, malgré sa douleur au dos. Le jeu est plus heurté. Mais cela restera une belle première mi-temps côté Boulazacois. Score fin du 2ème quart temps, Boulazac mène toujours face à Strasbourg, 42 à 37.

Ce sera, sans aucun doute un combat jusqu'au bout. 45-41 après les premières minutes au retour des vestiaires. Gibson rate beaucoup d'occasions pour le BBD. 50-45 et Boulazac qui reprend 5 points d'avance à 5 minutes de la fin du quart temps. Strasbourg est plus adroit dans les shoots longue distance que Boulazac. Le BBD est quasiment à l'arrêt et le club visiteur prend le score à son compte. Moins de fluidité dans le jeu périgourdin, avec des alsaciens qui défendent mieux. Score fin du 3ème quart temps, Strasbourg mène face à Boulazac, 66 à 61.

Dernier quart temps, mais on sent que le match a changé et que Strasbourg semble prendre la mesure du BBD. Boulazac à la limite de la rupture. 65-72 à 6 minutes de la fin du match, mais Strasbourg est pris par les fautes. C'est à l'usure que Strasbourg fait la différence ce soir au Palio. 5ème victoire consécutive pour Strasbourg qui s'impose face à Boulazac, score final, 86 à 80.

Statistiques du match Site LNB