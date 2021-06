Basket-Jeep Elite-J17 : Belle résistance de Boulazac qui perd le derby à Limoges 84 à 74

Un derby à la triste saveur pour le Boulazac Basket Dordogne qui joue ce mardi 1er juin 2021 au Palais des Sports de Beaublanc. Limoges vise le Top 8 et Boulazac est lanterne rouge et se sait déjà condamné à la relégation. Mais un derby c'est toujours motivant à jouer.

Match en retard de la 17ème journée de Jeep Elite de Basket, ce mardi soir, le Limoges CSP accueille le Boulazac Basket Dordogne, dans un Palais des Sports avec une jauge réduite du public d'environ 800 personnes.

Premier quart temps, Limoges CSP pas encore réglé

Le derby débute au mieux pour le Boulazac Basket Dordogne qui inscrit un 0-5 d'entrée. Boulazac privé jusqu'à la fin de saison de son meneur américain Cameron Wells qui et ne peut pas faire jouer John Flowers déclaré positif au Covid19, juste avant la rencontre. Encore un coup dur pour le BBD dont la saison est vraiment galère. 5 minutes de temps effectif, Boulazac toujours devant au compteur 9-10. Puis 9-12, les boulazacois défendent bien en ce début de rencontre. Boulazac rate quelques contre-attaque, quel dommage, il aurait pu faire un petit écart. Côté Limoges Jerry Boutsiele est particulièrement en réussite et il tient le Limoges CSP à lui seul. Score fin du premier quart temps, Boulazac mène face à Limoges 21 à 18.

Deuxième quart temps, la belle résistance de Boulazac

Kevin Harley meilleur marqueur périgourdin durant le premier quart temps avec 8 points inscrits. Mais collectivement Boulazac joue plutôt bien. La réaction des locaux ne se fait pas attendre qui inscrit un 7-1 en tout début de ce deuxième quart temps. 27-22 pour Limoges, à 7 minutes de la mi-temps. Puis temps mort demandé par le coach limougeaud car le BBD est revenu et vient d'égaliser 27-27 à 5 minutes des vestiaires. Nouvelle égalité à moins de 4 minutes de la mi-temps, 32-32. Boulazac continue de bien défendre ce soir. Score fin du deuxième quart temps, Boulazac mène face à Limoges 44 à 36.

Limoges CSP - Boulazac Basket Dordogne à Beaublanc © Radio France - Xavier Dalmont

Troisième quart temps, Limoges revient fort

Attention au retour des vestiaires à la réaction du Limoges CSP qui n'a pas été en réussite durant la première mi-temps. Limoges revient un peu, 39-44. Boutsiele fait un match remarquable, il est le joueur limougeaud le plus performant, le plus influent de son équipe. Il est auteur de 20 points déjà à cet instant du match. 42-48 après 3 minutes de temps de jeu, le BBD résiste bien encore. 46-48 et 5 minutes de temps effectif, le CSP revient. 51-53, Limoges est dans la pénalité et il reste 4 minutes de temps de jeu. Limoges met plus d'intensité dans son jeu à cet instant du match. Limoges en difficulté ce soir mais qui passe devant au score pour la première fois de la soirée. 54-53. Yarou auteur de 14 points pour le BBD alors que Boutsiele est déjà à 25 points marqués. Score fin du troisième quart temps, Limoges mène face à Boulazac 63 à 60.

Quatrième quart temps, Limoges termine le travail

67-63 à 8 minutes de la fin, Boulazac continue à étonner par sa performance, même si les joueurs semblent fatigués à l'entame de cet ultime quart temps et que Limoges peut profiter d'une meilleure profondeur de banc. 70-63 et encore 6 minutes de temps de jeu. Boulazac admirable jusque là commence à souffrir. 77-65 et un peu moins de 5 minutes encore à jouer. 77-68 à 3 minutes de la fin. Sans Cameron Wells et sans Flowers, le Boulazac Basket Dordogne aura montré un beau visage et offert une belle résistance, mais cela n'aura pas suffit. Score final, Limoges bat Boulazac 84 à 74.

Statistiques du match Site LNB