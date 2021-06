Basket-Jeep Elite- J18 : Gravelines Dunkerque s'impose à Boulazac 80 à 75.

Match en retard de la 18ème journée de Jeep Elite de Basket. Au Palio, le Boulazac Basket Dordogne accueille Gravelines Dunkerque. Boulazac a tenu longtemps mais a fini par s'incliner à Limoges. Ce soir face à un club qui viendra s'assurer de son maintien, Boulazac est diminué avec les absences de Cameron Wells, de John Flowers, de JF Morency, le capitaine.

Premier quart temps, début poussif de Boulazac

Boulazac n'est pas en jambe en ce début de rencontre et se trouve rapidement à courir après le score. Gravelines mène alors 2-6. Puis 8-12 alors qu'on est déjà à la moitié du quart temps. Mais on ne s'affole pas du côté des boulazacois, qui reviennent dans le match. Il y a de la tension et du doute côté Gravelines, et quelques défaillances en adresse. Le coach du club adversaire demande un temps mort après une belle série de Boulazac. 17-14 Boulazac bien mieux qu'au début du match. Score fin du premier quart temps, Boulazac mène face à Gravelines Dunkerque 18 à 14.

Deuxième quart temps, copier coller du premier

Boulazac offensivement à l'arrêt en tout début de deuxième quart temps. Gravelines inscrit même un 0-5 ce qui provoque le premier temps mort demandé par Thomas Andrieux. Puis le BBD revient à nouveau et reprend le score à son compte, 21-19. Le chassé croisé continue à la moitié du quart temps, 25-26. Les joueurs de Boulazac nous offre de beaux gestes, de belles combinaisons et de magnifiques paniers. Boulazac fait un petit écart 37-29. Score fin du deuxième quart temps, Boulazac mène face à Gravelines Dunkerque 42 à 33.

Gravelines Dunkerque s'exerce aux lancés francs avant d'affronter le BBD © Radio France - Xavier Dalmont

Troisième quart temps, Boulazac en souffrance

Comme souvent, le retour des vestiaires est compliqué pour le Boulazac Basket Dordogne qui est bousculé par Gravelines Dunkerque qui inflige un 0-5 et qui revient dans le match. Après 4 minutes de temps de jeu, Boulazac ne mène plus que 44-42. Les visiteurs égalisent même à l'occasion suivante. Boulazac n'aura inscrit que 2 petits points durant les 5 premières minutes du quart temps. 48-50 et il reste 3 minutes. Heureusement, Boulazac termine mieux ce quart temps. Score fin du troisième quart temps, Boulazac mène face à Gravelines Dunkerque 57 à 56.

Quatrième quart temps, Gravelines sous pression

L'ultime quart temps débute par un tir primé de l'équipe visiteuse. Attention à ne pas craquer comme souvent en fin de rencontre. Boulazac n'ayant pas un banc très fourni et avec des absences majeures encore ce soir. 62-63 alors qu'il reste 6 minutes de temps de jeu. Gravelines semble plus frais en cette fin de match. 4 fautes d'équipe pour Boulazac, aucune pour Gravelines Dunkerque. Cela peut compter vers la fin. 64-63 et il reste 5 minutes, c'est encore l'indécision. 67-66 et il reste 4 minutes. Boulazac souffre un peu plus durant cette deuxième mi-temps. Mais il mériterait une victoire. 67-69 et il ne reste que 2 minutes et 30 secondes. Score final, Gravelines Dunkerque bat Boulazac, 80 à 75.

Statistiques du match Site LNB