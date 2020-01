Basket - Jeep Elite - J19 : Boulazac gagne le match de la peur face au Portel 80-74

Un Palio copieusement garni ce samedi soir, pour cette rencontre de la 19ème journée de Jeep Elite de Basket. Boulazac et Le Portel, sous pression, dans un match capital pour le maintien. Au fil du match, le BBD a fini par forcer la décision et prendre une victoire si importante pour la suite.

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

19ème Journée de Jeep Elite, Boulazac reçoit Le Portel au Palio, ce samedi 18 janvier 2020. Un match crucial pour le maintien.

Les Portellois imposent leur jeu en ce début de rencontre et Patrick Miller, laisse échapper ses deux premières balles, ce qui provoque quelques sifflets du public périgourdin. 12-14 après les 5 premières minutes. Les Boulazacois tendus, ne font pas la meilleure impression à cet instant-là. Premier temps mort demandé par Thomas Andrieux, le coach du BBD, car son équipe est menée 12-18. Le Portel a pour l'instant la main sur le match. Score fin du 1er quart temps, Le Portel mène face à Boulazac, 18 à 17.

Johnny Berhanemeskel, le nouveau joueur du BBD a inscrit un panier primé en fin de 1er quart temps et il récidive dans les premières minutes du deuxième quart temps. Heureusement pour Boulazac, il semble en réussite ce soir, pour son tout premier match au Palio. 3 minutes de temps de jeu et Boulazac prend enfin le score à son compte, 26-24. Boulazac va un peu mieux et fait un petit écart, 29-24. Une belle série 12-0 qui donne de la confiance aux périgourdins. Patrick Miller toujours dans le doute. Attention à l'adresse du Portel dans les shoots primés. Cela va mieux pour le BBD, mais on est loin d'être rassuré à cet instant de la soirée. Score fin du 2ème quart temps, Boulazac mène face au Portel, 44 à 37.

Boulazac Le Portel dans un Palio bien garni © Radio France - Marie-Sylvie Prudhomme

De retour des vestiaires, les basketteurs Boulazacois doivent maintenir la pression sur le Portel. Boulazac mène 48-37 en inscrivant les 4 premiers points de ce troisième quart temps. Le BBD a raté l'occasion de creuser un peu plus l'écart. Kyle Gibson, le boulazacois en manque de réussite n'a pas inscrit le moindre point à cet instant du match. 50-40 le Palio doit rugir pour encourager les siens, un Palio bien garni ce soir. 9 points d'avance à la moitié du quart temps pour Boulazac. On bataille dur à cet instant de la rencontre. 53-46. Le Portel s'accroche à trois minutes de la fin du quart temps. Franck Hassel fait le show et joue avec le public. Score fin du 3ème quart temps, Boulazac mène face au Portel, 59 à 46.

Ultime quart temps, le moral est plutôt du côté périgourdin. Il faut mettre fin à 7 défaites consécutives, aussi bien pour le BBD que pour Le Portel qui n'a pas gagné le moindre match à l'extérieur. Le Portel dans le dur, d'autant que Boulazac inscrit les premiers points de ce dernier quart temps. 62-47. Plus de 4700 personnes assistent à ce match crucial pour la suite de saison. 67-51 à 6 minutes de la fin du match. C'est bien de penser aussi au pointaverage. Boulazac doit gérer son avance pour les quelques minutes restantes, d'autant que le Portel est dans la pénalité. 77-63 en faveur du BBD, au moment d'entrer dans le money-time. Boulazac se montre fébrile en cette fin de rencontre. Score final, Boulazac remporte ce match si important dans l'optique du maintien, face au Portel, 80 à 74.