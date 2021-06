Basket-Jeep Elite- J19 : Boulazac craque sur le parquet du Mans et s'incline 98 à 83

Troisième match en 6 jours pour le Boulazac Basket Dordogne qui se déplace, dimanche 6 juin, sur le parquet du Mans, salle Antares. Boulazac vient d'enchaîner 6 défaites et n'a plus gagné depuis le 7 avril dernier, c'était à Roanne. Le Mans lutte pour rester dans le TOP 8.

Dimanche 6 juin 2021, le Boulazac Basket Dordogne joue son match en retard de la 19ème journée de Jeep Elite de Basket, salle Antares, sur le parquet du Mans. Boulazac a perdu ses 6 dernières rencontres, sa précédente victoire remonte au 7 avril dernier, c'était à Roanne. Le Mans n'a pas fait un grand mois de mai, et a même perdu 4 fois de suite avant de se reprendre, il y a quelques jours, par une brillante victoire sur le parquet de Strasbourg. Les deux formations joueront ce soir, en étant diminuées par plusieurs absences.

Premier quart temps, Boulazac plutôt bon en adresse

Les premiers ballons font mouches, tant du côté du Mans que du côté de Boulazac. 6-7 après les toutes premières minutes de la rencontre. 10-7 après 4 minutes de temps effectif. 14-7, Boulazac vient d'encaisser un 7-0 ce qui provoque le premier temps mort demandé par Thomas Andrieux, l'entraîneur boulazacois. Au retour du temps mort, le BBD marque deux paniers primés et revient 14-13 il reste 4 minutes dans ce quart temps. 4 paniers primés pour les boulazacois sur les 5 tentés. 20-18 et il reste moins de 2 minutes. Score fin du premier quart temps, Le Mans mène face à Boulazac 26 à 23.

Deuxième quart temps, Boulazac un peu décroché

Le Mans est redoutable avec son jeu rapide qui a posé quelques difficultés à cette équipe de Boulazac. Le BBD doit rester vigilant et ne pas se laisser embarquer trop vite. 30-28 après 2 minutes de jeu. 30-31 Boulazac devant avec 6 paniers primés alors qu'il reste 6 minutes de temps effectif avant le repos. 34-33 et un peu plus de 3 minutes avant les vestiaires. Boulazac encaisse un 8-0. Le Mans mène alors 38-33. Attention à ne pas laisser les manceaux s'échapper. 47-37 un retard de dix points à 2 minutes de la fin du quart temps. Boulazac est à la limite de la rupture. Score fin du deuxième quart temps, Le Mans mène face à Boulazac 51 à 42.

Boulazac joue au Mans salle Antares © Radio France - Xavier Dalmont

Troisième quart temps, Boulazac s'accroche

Boulazac revient des vestiaires en inscrivant un nouveau panier primé. 53-49 le BBD revient dans le match. 53-51 et encore 6 minutes de temps effectif dans ce quart temps. 57-55 et il reste 4 minutes de temps de jeu. Yarou n'a pas son aisance et son efficacité habituelle, mais il a toujours répondu présent et difficile de lui en valoir si pour une fois, il passe un peu à côté de son match. 64-56 Le Mans reprend un peu d'avance et Thomas Andrieux demande un temps mort et encore 3 minutes à jouer. Kevin Harley meilleur marqueur périgourdin ce soir. On ne défend pas assez dur côté boulazacois. Score fin du troisième quart temps, Le Mans mène face à Boulazac 73 à 65.

Quatrième quart temps, Le Mans confirme

Ultime quart temps, Boulazac vient de gagner d'un point le précédent, continue à s'accrocher, mais cela devient de plus en plus difficile. 80-67 et 8 minutes à jouer encore. Nzeulie est transparent ce soir. Boulazac est en train de céder. 87-67 et il reste 6 minutes de temps de jeu. Mais cette fois il n'y a plus de réactions périgourdines. Les basketteurs du BBD lâchent au niveau de la tête. 89-70 et il reste 5 minutes. Mentalement les joueurs boulazacois ont lâché dans ce dernier quart temps. Score final, Le Mans bat Boulazac 98 à 83.

