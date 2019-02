Basket - Jeep Elite (J20) : Courageux BBD qui s'incline face à l'ASVEL 78 à 73

Le Palio affiche complet, ce vendredi soir, pour cette véritable affiche de gala. Boulazac affronte le leader, l'ASVEL. Le BBD a chuté à Bourg en Bresse, après 3 succès d'affilés. Le leader a connu un trou d'air et s'est repris face à Levallois. Une affiche alléchante d'où l'affluence.

24000 Périgueux, France

Le Palio fait salle quasi-comble, ce soir, 4900 spectateurs, pour la venue du leader, l'ASVEL. Le BBD s'attend à un combat difficile.

Et cela se confirme d'entrée, avec un BBD qui manque plusieurs occasions de faire un petit break et qui encaisse un 2-8 rapidement et dont le meneur Kenny Chery est sorti rapidement pour un coup au visage. Boulazac recolle vite au score 9-10. Manque d'adresse des locaux dans ce premier quart temps qui se termine avec l'avantage de l'ASVEL, score 15-17.

Kenny Chery revient sur le parquet pour ce 2ème quart temps. On marque peu dans la première moitié de ce quart temps. 21-24, dans un match heurté et haché. On a finalement peu marqué. Avant d'aller aux vestiaires, l'ASVEL toujours devant au score, 27-41.

Les arbitres de BBD ASVEL © Radio France - Benjamin Fontaine

Les décisions arbitrales souvent contestées par le staff boulazacois et par le public. Mais ils ne sont pas responsables de la mauvaise adresse du BBD, seulement 30% durant la première mi-temps. Même si cela va un peu mieux pour Boulazac dans ce troisième quart temps qui se termine toujours avec l'avantage de l'ASVEL, score, 51-62.

Le leader, un ton au dessus, ce soir, face à de courageux boulazacois. Mais ce dernier quart temps marque le gros réveil des boulazacois qui bousculent le leader et s'offre un final de feu, avec un retour incroyable. Le BBD avait 17 points de retard et revient sur les talons de son adversaire. Il aura pas manqué grand chose. L'ASVEL s'impose au Palio face au BBD sur le score de 78 à 73.

Statistiques match BBD ASVEL Site LNB