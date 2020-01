Basket - Jeep Elite - J20 - le derby retour pour Limoges qui bat Boulazac 88-75

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

20ème Journée de Jeep Elite, au complexe sportif de Beaublanc, Limoges CSP reçoit le Boulazac Basket Dordogne. Au Palio, le BBD l'avait emporté 84-81 face au CSP.

Bon signe pour le BBD, la première tentative à trois points du meneur américain Patrick Miller fait mouche ! C'est bon pour son moral. Mais attention à des Boulazacois déjà sanctionnés en ce début de match. 6-5 après 2 minutes de temps de jeu. Franck Hassel a pris deux fautes coup sur coup, ça c'est moins beau et Boulazac déjà dans la pénalité. 11-10 après 5 minutes de jeu, le BBD est pour l'instant dans son match. La poisse pour le Boulazac Basket Dordogne, la blessure du meneur Patrick Miller à la cheville. Il sort. Un vrai coup dur pour ce soir et sans doute pour la suite de la saison. 16-10 premier écart de la soirée. 18-14 et encore 3 minutes à jouer. Kevin Harley a inscrit 6 points à cet instant du match. Score fin du 1er quart temps, Limoges mène face à Boulazac, 27 à 19.

Patrick Miller revient, sa blessure est bien moins grave que ce que l'on pouvait penser sur le coup. Voilà une bonne nouvelle ! Il a mal à la cheville mais il veut rester sur le parquet et vient de réussir deux paniers primés, Boulazac égalise 27-27 après avoir réalisé une série 0-8. Après deux minutes de jeu, le BBD revient complètement dans ce derby. Limoges fait plus de fautes qu'en début de rencontre. Boulazac défend mieux. En revanche le derby est difficile pour Johnny Berhanemeskel qui n'est pas en réussite. 32-27 après 4 minutes de jeu dans ce nouveau quart temps. 35-29 à 5 minutes des vestiaires. Alpha Kaba cafouille son jeu ce soir. Beaucoup d'occasions ratées par le BBD qui a plusieurs occasions de recoller au score. Attention car le CSP devient injouable. Limoges défend très dur. Score fin du 2ème quart temps, Limoges mène face à Boulazac, 48 à 35.

Boulazac à l'échauffement à Beaublanc © Radio France - Xavier Dalmont

Du déchet dans le jeu Boulazacois en 1ère mi-temps avec 17 ballons perdus contre 7 seulement pour Limoges. Au retour des vestiaires, le BBD attaque avec un panier primé. Patrick Miller revenu s'accroche malgré la douleur de sa cheville blessée. 55-38 le score s'alourdit pour Boulazac. La suite de la soirée risque d'être longue pour les fans du BBD. 62-45 alors qu'il reste encore 5 minutes dans ce quart temps. Limoges tranquille. Nicolas Lang le joueur du CSP en est à 5 paniers primés il fait lever le public de Beaublanc. Boulazac très friable à l'extérieur. Match vraiment compliqué pour Alpha Kaba. Score fin du 3ème quart temps, Limoges mène face à Boulazac, 77 à 49.

Plus d'intensité dans le jeu de Limoges, plus dur défensivement, plus adroit, et avec moins de déchets dans son jeu. Le CSP domine ce derby. Boulazac pris de vitesse et les rapides contre attaque des locaux. 77-59 après une série de 10-0 en faveur du BBD. Temps mort demandé par le coach limougeaud. Limoges continue à mettre la pression sur son adversaire. Le BBD a eu un sursaut dans ce dernier quart temps. Boulazac s'est évité une lourde défaite. Score final, Limoges CSP bat le Boulazac Basket Dordogne, 88 à 75.

Statistiques du match Site LNB