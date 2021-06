Basket-Jeep Elite-J20 : Victoire de Pau au Palio dans un beau derby aquitain face à Boulazac 86 à 78

Match en retard de la 20ème journée de Jeep Elite de Basket, le Boulazac Basket Dordogne reçoit au Palio le Pau-Lacq-Orthez. Pau a quitté la zone critique en réalisant une série de 4 victoires d'affilées. Les Palois viennent donc au Palio avec le plein de confiance. Boulazac reste sur 7 revers de suite. sa dernière victoire remonte au 7 avril dernier à Roanne. Un derby devant environ 900 personnes.

Premier quart temps, Pau fait déjà peur

Boulazac doit enregistrer une nouvelle absence, celle de Mouphtaou Yarou, qui a pris un coup, lors du match précédent. Les Boulazacois déjà sous pression et déjà mal menés en ce début de rencontre. 5-10 en faveur de Pau. 5 minutes de temps de jeu, Thomas Andrieux le coach du BBD demande son premier temps mort, 7-15 pour Pau. Festival de paniers primés pour les visiteurs. Début de match catastrophique pour Boulazac, l'écart est déjà conséquent. 7-22. Il reste un peu plus de 2 minutes de temps de jeu et l'écart est toujours important 12-24. Score fin du premier quart temps, Pau-Lacq-Orthez mène face à Boulazac 31 à 14.

Deuxième quart temps, Boulazac se rebiffe

5 paniers primés sur les 7 tentés, une chose est sure, les Palois sont adroits en ce début de match. Boulazac pêche justement dans ce domaine ce soir. Boulazac marque d'entrée son troisième panier primé de la soirée. Le BBD retrouve un peu de couleur lors des premières minutes de ce deuxième quart temps. 20-34 à 7 minutes de la pause. Boulazac a des occasions et des situations mais il lui manque l'adresse pour les concrétiser et refaire une partie de son retard, les trois dernières sont restées muettes. 23-37 alors qu'il reste 4 minutes avant la mi-temps. Le BBD fait mouche sur quelques paniers primés et revient un peu 29-37. Le coach Palois demande le temps mort. 31-37 et il reste 2 minutes de temps de jeu. Score fin du deuxième quart temps, Pau-Lacq-Orthez mène face à Boulazac 39 à 35.

Troisième quart temps, Pau reprend ses distances

Boulazac a bien redressé la tête durant le deuxième quart temps et a relancé l'intérêt de ce derby aquitain. Du coup, jusqu'ici préservé le joueur Palois Justin Bibbins qui n'avait pas joué de toute la première mi-temps fait son apparition sur le parquet du Palio. 40-42 Boulazac continue sa remontée, après avoir accusé un retard de 17 points et encore 8 minutes de temps de jeu. Boulazac durcit son jeu et défend mieux et retrouve de l'adresse. 40-47 Pau refait un petit écart. 41-50 et encore 5 minutes de temps de jeu. CJ Williams, le palois a inscrit 20 points à lui seul dans ce match et a réussi 6 paniers primés sur les 8 qu'il a tenté. C'est lui qui porte son équipe. 45-58 tout est à refaire pour le BBD, Thomas Andrieux, le coach boulazacois réclame le temps mort et 3 minutes encore à jouer. Score fin du troisième quart temps, Pau-Lacq-Orthez mène face à Boulazac 66 à 56.

Quatrième quart temps, une belle bataille

Pau est une belle équipe et a repris de la distance avec Boulazac à l'entame de ce dernier quart temps. 62-69 et encore 8 minutes de temps effectif. Cette équipe de Boulazac ne manque pas de courage et a parfois une bien belle attitude et ne veut pas lâcher. Mais Pau a des artificiers particulièrement en réussite ce soir. 68-72 et il reste 5 minutes, Boulazac à nouveau de retour dans la rencontre. 71-72 et encore 4 minutes à jouer, mais quel derby étonnant avec un BBD qui fait le yoyo. 71-77 et il reste 3 minutes. Les Palois vont pouvoir gérer cette fin de match et ce money time. 73-80 et 2 bonnes minutes à jouer. Score final, Pau-Lacq-Orthez bat Boulazac 86 à 78.

Statistiques du match Site LNB