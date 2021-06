Basket-Jeep Elite-J21 : Belle opposition de Boulazac qui s'incline à Monaco 76 à 69

Le Boulazac Basket Dordogne est en Principauté, ce samedi 12 juin 2021, salle Gaston Médecin, pour affronter Monaco. Une équipe qui a gagné l'Euro-Coupe, un trophée européen, 33 ans après Limoges. Même si Monaco a connu un mois de mai délicat avec 3 défaites consécutives, la Roca Team s'est repris en allant s'imposer sur le parquet de Gravelines Dunkerque. Pour Boulazac, on en est à 8 défaites d'affilées.

Premier quart temps, Monaco en cavalier seul

Comme on s'y attendait, Monaco semble plus en jambe, plus efficace en ce début de rencontre. Rapidement Monaco mène 7-1 après trois minutes de temps de jeu. Une bonne série pour la Roca Team, d'entrée qui montre que la rencontre risque d'être longue pour les périgourdins. 20-6 c'est un cavalier seul dans ce premier quart temps et Thomas Andrieux demande un temps mort alors qu'on a joué 7 minutes de temps effectif. 22-11 au retour du temps mort et il reste 2 minutes. Score fin du premier quart temps, Monaco mène face à Boulazac 26 à 14.

Deuxième quart temps, la belle réaction de Boulazac

Boulazac un petit peu mieux et qui a changé son système de défense. 26-19, Boulazac refait un peu de son retard avec un 0-5 d'entrée dans ce quart temps. Déjà 4 paniers primés réussis par la Roca Team. Boulazac retrouve des couleurs. Mais Monaco reprend ses aises pour mener 32-21. Il reste 6 minutes de temps de jeu avant les vestiaires. Boulazac joue sans Faye qui n'a pas fait le voyage pour être préservé pour les deux derniers matchs de la saison. Le BBD chipe des ballons joue bien les contre attaques et se revient au score 33-28. Monaco demande son temps mort. Encore 4 minutes à jouer. 35-30 les deux équipes sont dans la pénalité pour terminer ce quart temps et un peu plus de 2 minutes. Puis Boulazac mène pour la première fois dans ce match, 35-36 et il reste moins de deux minutes. Score fin du deuxième quart temps, Monaco mène face à Boulazac 40 à 38.

La salle Gaston Médecin sous le terrain de Louis II à Monaco © Radio France - Xavier Dalmont

Troisième quart temps, Monaco reprend ses aises

Côté Monaco, O'brien va s’asseoir, il compte déjà 4 fautes. Monaco essaye de durcir son jeu. 44-39 et il reste un peu plus de 7 minutes de temps de jeu. 48-39 Monaco reprend un peu ses distances. Monaco reprend sa marche en avant et Boulazac a, à nouveau, du mal à suivre. 52-39 et il reste 4 minutes de temps effectif. Pour le BBD il est de plus en plus difficile de tenir le jeu intérieur des monégasques. Boulazac à l'arrêt dans ce quart temps. 58-46 et encore deux minutes à tenir. Score fin du troisième quart temps, Monaco mène face à Boulazac 60 à 50.

Quatrième quart temps, Monaco pour conclure

Mauvais début de dernier quart temps pour le BBD qui fait un double cadeau à son adversaire qui n'en n'avait pas besoin. 62-50 Monaco toujours devant. 62-55 Boulazac se refait une petite santé à 8 minutes de la fin du match. Le BBD reste malgré tout toujours en vie dans cette rencontre. 4 points de retard seulement pour les visiteurs à 6 minutes de la fin de son duel face à Monaco. 62-60 Boulazac est revenu et Monaco demande un temps mort à 5 minutes de la fin. 64-64 Boulazac regarde Monaco les yeux dans les yeux au moment du money time. Belle prestation du BBD ce samedi. 69-64 Monaco reprend de la distance durant les dernières minutes. Puis 71-69 alors que l'on joue la dernière minute. Score final, Monaco bat Boulazac 76 à 69.

