Basket - Jeep Elite - J21 : Monaco facile face à Boulazac 86-71

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

21ème journée de Jeep Elite, Monaco reçoit Boulazac, salle Gaston Médecin.

Salle Gaston Médecin à Monaco © Radio France - Xavier Dalmont

Franck Hassel ouvre le compteur pour Boulazac. Monaco prend rapidement la mesure de son adversaire en menant 10-4, du jeu rapide, du jeu de transition, les monégasques donnent déjà le ton. On joue depuis 4 minutes en ce début de rencontre. Aucun panier primé ni pour le BBD, ni pour l'AS Monaco Basket. Il reste 3 minutes dans ce quart temps. Boulazac défend en zone. Le ton est donné ! Score fin du 1er quart temps, Monaco mène face au Boulazac Basket Dordogne, 19 à 12.

Il faut défendre dur et c'est déjà compliqué pour le BBD. Le début du deuxième quart temps est à sens unique. Monaco mène alors 29 à 12 en signant un 10-0. Les Boulazacois ne mettent pas leurs lancés francs. Encore 6 minutes à jouer avant d'aller aux vestiaires. Monaco montre un jeu séduisant et d'une belle efficacité. 31-16 l'écart est déjà conséquent et sans doute le match déjà joué. Score fin du 2ème quart temps, Monaco mène face au Boulazac Basket Dordogne, 46 à 28.

Monaco Boulazac 21ème journée de Jeep Elite © Radio France - Xavier Dalmont

Rémi Lesca, Kyle Gibson et Ryan Pearson, les 3 joueurs Boulazacois les plus en difficulté durant la première mi-temps. 0-6 une série pour le BBD pour entamer ce nouveau quart temps, et le coach monégasque arrête le jeu. Boulazac un peu mieux au retour des vestiaires. 53-41 et encore 4 minutes de jeu à effectuer. Monaco connait un peu plus de déchets et Boulazac défend mieux. Score fin du 3ème quart temps, Monaco mène face au Boulazac Basket Dordogne, 62 à 46.

Il y a du mieux pour le BBD, au retour des vestiaires. Monaco est un peu plus bousculé. Fausse note côté Boulazacois beaucoup de points ratés dans les lancés francs. Mais Monaco peut gérer cette fin de match avec une avance confortable d'une vingtaine de points. Monaco qui accentue son avance en inscrivant un 10-1 en début de dernier quart temps. Il reste 7 minutes de temps effectif. Monaco va connaitre sa 10ème victoire à domicile sans jamais avoir cédé à domicile. Boulazac est un peu plus sanctionné par les arbitres. 77-52 à 5 minutes de la fin du match. Un dernier quart temps moins emballant avec plus de déchets de chaque côté. Les inquiétudes demeurent avant les deux prochains matchs qui seront déterminants pour le maintien du BBD. Score final, Monaco s'impose logiquement face au Boulazac Basket Dordogne, 86 à 71.

