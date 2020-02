Basket - Jeep Elite - J22 : Boulazac perd son duel du maintien face à Chalon sur Saône 70-73

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

22ème Journée de Jeep Elite, au Palio, le Boulazac Basket Dordogne reçoit Chalon sur Saône, un match déterminant dans la lutte au maintien.

Les deux équipes font un début de match sérieux en ne ratant aucune possession, 6-6. Le ton est donné. Franck Hassel est bien présent sous les paniers. Intensité défensive intéressante de la part du BBD en ce début de rencontre. 10-8 à la moitié du quart temps, ce choc du maintien sera crispant, sans aucun doute. Puis 16-8 avec deux paniers primés, le public de plus de 4500 personnes est ravi et le coach visiteur demande un temps mort. Une pause qui fait du bien à Chalon qui revient 16-12. Les Boulazacois sont concentrés et bien présents aux rebonds. Déjà 10 points inscrits par Franck Hassel. Score fin du 1er quart temps, Boulazac mène face à Chalon sur Saône, 25 à 18.

Les deux premières minutes du deuxième quart temps sont muettes en panier et c'est Chalon sur Saône qui marque en premier et revient 25-20. Boulazac tente de maintenir sa maigre avance. Un peu plus de déchets de chaque côté. 31-26 à 5 minutes du repos. Nouvel écart réalisé par les locaux, le coach de Chalon sur Saône demande un nouveau temps mort. Boulazac mène alors 38 à 26. Score fin du 2ème quart temps, Boulazac mène face à Chalon sur Saône, 46 à 29.

Le BBD à l'échauffement avant son choc du maintien au Palio © Radio France - Xavier Dalmont

Au retour des vestiaires, Chalon sur Saône met plus d'intensité, défend plus et mieux mais commet des fautes, déjà 3 fautes en peu de temps. La suite du quart temps s'annonce compliquée pour les visiteurs. 53-33 et 20 points d'avance pour le BBD à 6 minutes de la fin du quart temps. Les équipes sont mieux en défense et il est plus difficile de marquer. 53-41 Il y a du mieux pour Chalon et Thomas Andrieux demande un temps mort et un peu plus de 4 minutes de jeu encore. Kevin Harley et Patrick Auda n'ont pas un grand rendement ce soir. Inquiétant car l'équipe visiteuse a repris du poil de la bête. Score fin du 3ème quart temps, Boulazac mène face à Chalon sur Saône, 61 à 47.

Encore dix minutes de temps effectif à tenir pour le BBD qui doit absolument s'imposer ce soir devant son public. Chalon sur Saône semble avoir pris un coup au moral, mais continue de mettre la pression défensive. 64-52 plus que douze points d'avance alors qu'il reste 7 longues minutes. Rien n'est encore fait à cet instant du match. Boulazac déjoue dans ce dernier quart temps. 65-59 Boulazac totalement à l'arrêt et il reste 5 minutes à jouer. Le collectif de Boulazac a disparu. Plus rien ne va, Chalon sur Saône revient à 4 points à l'approche du money time. Boulazac déjoue en cette fin de rencontre. 6 points d'avance pour le BBD alors qu'il reste une longue minute. Score final, Chalon sur Saône bat Boulazac 73 à 70.

Statistiques du match Site LNB