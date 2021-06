Basket-Jeep Elite- J22 : Boulazac s'offre une victoire au Palio face à Chalons-Reims 81 à 70

Tout dernier match du Boulazac Basket Dordogne au Palio en Jeep Elite de Basket, avant d'aller à Cholet, jeudi soir. Boulazac affronte Châlons-Reims qui est déjà sauvé et ne peut plus viser les play-offs. Le BBD va tenter d'offrir une victoire à ses supporter et à son coach, Thomas Andrieux.

Ce mardi 15 juin 2021 c'est le tout dernier match du Boulazac Basket Dordogne au Palio, et dernier match à domicile au sein de l'élite du basket français. Les Boulazacois vont vouloir offrir une victoire à ses supporter, mais aussi à son coach Thomas Andrieux qui va quitter le club. Ils restent sur 9 revers d'affilés.

Premier quart temps, BBD et CCRB au coude à coude

Boulazac fait la course en tête en ce début de rencontre, mais sans faire d'écart, 13-11 après 8 minutes de temps effectif. Best pour Boulazac auteur déjà de 6 points. Il y a peu de public ce soir, il fait chaud, les résultats ne sont pas là et il y a la concurrence du match de l'équipe de France de football pour l'Euro 2020. Les boulazacois font un petit écart dans la dernière minute. Score fin du premier quart temps, Boulazac mène face à Chalons-Reims 22 à 16.

Deuxième quart temps, gagné par les visiteurs

Boulazac joue sans Yarou, suspendu. Cela pourra compter en fin de match. Attention aux fautes, le BBD davantage réprimé lors de cette première mi-temps. Le début de ce nouveau quart temps est plus délicat pour Boulazac qui voit revenir Reims, 24-21. Il faut vite réagir. Chalons-Reims qui mène 7-2 après deux minutes de temps de jeu. Il y a toujours un quart temps compliqué pour l'équipe périgourdine cette saison et c'est encore un peu le cas ce soir face aux Champenois. 28-29 et il reste 5 minutes de temps effectif avant la mi-temps. Les visiteurs sont plus efficaces à ce moment du match. Ils pausent des problèmes aux boulazacois. Score fin du deuxième quart temps, Boulazac mène face à Chalons-Reims 41 à 38.

Une affiche en soutien au coach du BBD, Thomas Andrieux sur le départ © Radio France - Xavier Dalmont

Troisième quart temps, match toujours indécis

Paul Billong a donné satisfaction côté BBD lors de la première mi-temps. C'est Boulazac qui inscrit le premier panier au retour des vestiaires. Déjà 7 paniers primés sur les 10 tentés pour Chalons-Reims alors que Boulazac est moins bon dans l'exercice avec 4 paniers primés sur les 15 tentés. Lors des deux premières minutes de ce quart temps, Boulazac fait un petit écart en menant 48-41. 50-41 et il reste 6 minutes à jouer. 52-47 et encore 5 minutes de temps de jeu. Plusieurs occasions de chaque côté qu'aucune équipe ne convertit en points. 52-47 et il reste quasiment 3 minutes avant l'ultime quart temps. 52-50 après que le BBD ait pris un 5-0. Tout est à refaire pour le BBD. Score fin du troisième quart temps, Boulazac mène face à Chalons-Reims 61 à 56.

Quatrième quart temps, pour s'offrir une victoire

Ultime quart temps en Jeep Elite au Palio pour la saison et c'est toujours l'indécision dans cette rencontre, les deux clubs tiennent à cette victoire. Mauvaise chute pour Flowers pour débuter ce dernier quart temps qui retourne sur le banc pour se soigner. Panier primé pour Nzeulie et un nouvel écart pour le BBD, 69-60 à 7 minutes de la fin du match. Boulazac reste sur 9 revers consécutifs et veut gagner ce soir. 69-62 et encore 6 minutes à tenir. 71-66 Chalons-Reims revient à nouveau et il reste 4 minutes. Score final, victoire de Boulazac qui bat Chalons-Reims, 81 à 70.

