Basket - Jeep Elite - J23 : Le sursaut de Boulazac face à Roanne 96 à 77

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

23e journée de Jeep Elite de Basket, au Palio, Boulazac reçoit Roanne.

Boulazac - Roanne à l'échauffement © Radio France - Xavier Dalmont

Festival de paniers ratés en tout début de rencontre, les deux formations sont tendues et en manque de réussite pour ces premiers instants de la rencontre. Un peu plus de 3 minutes de jeu et Boulazac déjà mené 2-5. Puis 6-7 à la moitié du quart temps, pas mal de déchets des deux côtés, même si Roanne semble un peu mieux. Boulazac contraint de chasser et de courir après le score. Pas bon du tout pour le BBD qui ne parvient pas à emballer la rencontre. Son réveil se produit plutôt en fin de quart temps. Score fin du 1er quart temps, Boulazac mène face à Roanne 22 à 21.

Boulazac passe à la vitesse supérieure et semble donner un coup d'accélérateur à son jeu. 29-23, premier petit écart en faveur des locaux dans ce match si important pour le maintien. Roanne commet plus de fautes. Boulazac nous fait la même première mi-temps que face à Chalon sur Saône. Les basketteurs boulazacois montrent de l'envie, ils veulent se racheter de leur désillusion de samedi soir. Une série, un 12-0 et voilà le BBD devant au score 44-31 à 3 minutes de la mi-temps. Une bonne défense des périgourdins. Score fin du 2ème quart temps, Boulazac mène face à Roanne, 53 à 36.

Boulazac débute ce 3ème quart temps avec le même écart que face à Chalon sur Saône, samedi soir. Souhaitons que la comparaison s'arrête là. 68-49 Boulazac répond aux attaques de Roanne, après 5 minutes de temps effectif depuis le retour des vestiaires. Gros mental de Rémi Lesca sur ce match. Toujours les 17 points d'avance à 3 minutes de la fin du quart temps. Franck Hassel est aussi au rendez-vous. Roanne est un peu plus dur en défense. Score fin du 3ème quart temps, Boulazac mène face à Roanne, 75 à 55.

Roanne est à l'arrêt, Roanne est en grande difficulté dans ce dernier quart temps, Boulazac doit en profiter non seulement pour gagner, mais aussi pour prendre le pointaverage à son avantage, car il avait perdu par 15 points d'écart au match allé. 90-59 à 7 minutes de la fin. Patrick Miller auteur de 8 passes décisives. Il faut tenir côté BBD. Boulazac pourrait faire la grande opération en bas de tableau de cette nouvelle journée. Score final, Boulazac bat Roanne, 96 à 77.

