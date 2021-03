Basket-Jeep Elite-J23 Premier succès de la saison pour Boulazac, victorieux de Roanne 82-72

Ce samedi 6 mars 2021 dans un Palio sans public, le Boulazac Basket Dordogne reçoit la Chorale de Roanne avec pour objectif un premier succès de la saison. Boulazac aura 26 matchs à disputer pour réussir son maintien.

Premier quart temps, Boulazac dans le ton

Si la Chorale de Roanne est la première à marquer, le Boulazac Basket Dordogne réussit deux paniers primés pour prendre le score à son compte. Mais la réplique de Roanne est immédiate en inscrivant un 8-0. Les deux équipes sont alors à égalité 10-10. Il y a quelques ballons mal négociés par les locaux mais il y a aussi de l'adresse à 3 points en ce début de match pour Boulazac. Le BBD gère plutôt bien ce début de rencontre. Score fin du premier quart temps, Boulazac et Roanne à égalité 21 à 21.

Deuxième quart temps, Roanne doit régler la mire

Les deux équipes sont proches, mais Boulazac doit se méfier de cette équipe visiteuse qui semble à l'aise dans le jeu rapide en contre. Les roannais ne commettent pas beaucoup de fautes. Boulazac est dans la pénalité et offre des lancés francs à l'adversaire. Boulazac est devant au score 29-27 à 4 minutes de la mi-temps. Roanne perd un peu de son adresse. 6 paniers primés pour le BBD sur 19 tentés. Un seul panier primé pour Roanne durant l'ensemble de cette première mi-temps. Score fin du deuxième quart temps, Boulazac mène face à Roanne, 42 à 33.

Troisième quart temps, le temps faible du BBD

Au retour des vestiaires les deux équipes entament la deuxième mi-temps par un panier primé de chaque côté. Après les trois premières minutes de jeu effectif les locaux conservent leur 9 points d'avance. Roanne revient grâce à une meilleure réussite dans les shoots extérieurs. 47-43 et encore 6 minutes à jouer. Une seule faute pour Roanne alors que Boulazac est déjà dans la pénalité. Décidément les troisièmes quarts temps sont souvent difficiles pour le BBD. Score fin du troisième quart temps, Boulazac mène face à Roanne 57 à 55.

Quatrième quart temps, un BBD courage

Attention à ce dernier quart temps de tous les dangers pour le BBD. Il faudra avoir les nerfs solides pour maintenir ce maigre avantage et enfin s'imposer pour la première fois de la saison. 66-60 à 7 minutes du dénouement. Il faut tenir. 68-65 à 5 minutes de la fin et tout est à refaire. Pour la première fois de la soirée, Roanne prend le score à son compte 68-70. Au bien mauvais moment pour Boulazac. Les joueurs boulazacois réussissent de belles interceptions et repassent devant 76-70 à trois minutes de la fin. Ils ont eu les nerfs nécessaires en cette fin de rencontre les hommes de Thomas Andrieux. Ils s'imposent pour la première fois de la saison. Une victoire qui fait du bien. Score final, Boulazac bat Roanne 82 à 72.

Statistiques du match Site LNB