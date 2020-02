Basket - Jeep Elite - J24 : Nanterre use Boulazac et s'impose 85 à 78.

Jeep Elite, 24ème journée, Palais des Sports Maurice Thorez, Nanterre - Boulazac.

C'est le Boulazac Basket Dordogne qui fait le meilleur début de match et inscrit les premiers points. Excellente défense des périgourdins, et une belle présence sous les paniers. 0-6 pour le BBD, après 3 minutes de jeu. Boulazac procède de façon rapide en contre attaque et mène 1-12. Puis 5-14 à la moitié du quart temps. C'est le moment du réveil francilien qui règle la mire et qui revient au score, 10-14. Les franciliens tentent de mettre plus de rythme et de gêner davantage l'adversaire. Il reste deux minutes et pour la première fois de la soirée, Nanterre prend le score à son compte, 18-16. Un peu plus de déchets dans le jeu boulazacois. Score fin du 1er quart temps, Nanterre mène 23 à 16 face au Boulazac Basket Dordogne.

Les Boulazacois font jusque-là un sans faute dans les lancés francs, un exercice dans lequel il pêche habituellement. Mais en face, c'est un festival de réussite à trois points. La réussite a tourné, l'envie aussi ! Boulazac marque enfin des tirs primés et revient au score, après une belle série un 11-0. Nanterre ne mène plus que 36-33. Franck Hassel prend sa troisième faute, ce n'est pas une bonne nouvelle pour le BBD. Score fin du 2ème quart temps, Nanterre mène face à Boulazac, 45 à 41.

Nanterre Boulazac au Palais des Sports Maurice Thorez © Radio France - Joris Crolbois

Patrick Miller, le boulazacois auteur de 13 points est le meilleur marqueur de l'équipe en première mi-temps. Les 4 premiers points au retour des vestiaires en faveur du visiteur et les deux formations se retrouvent à égalité, 45-45. Puis 53-51 à la moitié du quart temps et Boulazac continue de regarder Nanterre les yeux dans les yeux. Belle défense périgourdine. Score fin du 3ème quart temps, Boulazac mène à Nanterre, 64 à 60.

Attention, le BBD a laissé Nanterre revenir en fin de troisième quart temps et les locaux reprennent même le score à leur compte grâce à un 6-0 d'entrée de quart temps. Boulazac semble céder en prenant un 13-0. 76-71 à 5 minutes de la fin. Mais les hommes de Thomas Andrieux qui ont tenu trois quarts temps, semblent céder en fin de match. 2 lancés francs ratés pour revenir à trois points, dommage pour le BBD. Nanterre rate aussi ses 2 lancés francs, il y a de la tension en fin de rencontre. Score final Nanterre s'impose 85-78 face à Boulazac.

Statistiques du match Site LNB