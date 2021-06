Basket-Jeep Elite- J24 : Boulazac a fait le match de trop à Cholet, battu 116 à 80

Dernier match de la saison pour le Boulazac Basket Dordogne qui se déplace, ce jeudi 17 juin 2021 à Cholet. On le sait, Boulazac descendra en Pro B la saison prochaine. Il vient de gagner au Palio face à Chalons-Reims en mettant fin à une série de 9 défaites. Cholet n'est pas au mieux en cette fin de saison, puisqu'il a perdu 4 de ses 5 dernières rencontres.

Premier quart temps, très offensif

Devant un maigre public, le coup d'envoi est donné et les deux formations sont de suite dans l'action, 4-4, chacun marque lors de ses occasions. Puis 6-8 en faveur du BBD. Cela joue vite, cela va d'un camp à l'autre et après 5 minutes Boulazac mène 10-12. Best inscrit le premier panier primé boulazacois et le BBD mène 14-17 et il reste 4 minutes. Mais Cholet se rebiffe et réalise un 7-1 qui lui permet de reprendre les commandes 21-18 et encore 3 minutes dans ce quart temps à jouer. Boulazac dominé ensuite en fin de quart temps et les Choletais en profitent pour faire la différence 29-20. Score fin du premier quart temps Cholet mène face à Boulazac 29 à 26.

Deuxième quart temps, Boulazac déjà dans le dur

Boulazac connait quelques soucis en défense et quelques ballons perdus avec de mauvaises passes, c'est difficile, le BBD dominé en ce début de deuxième quart temps. Encore 6 minutes avant la mi-temps et Cholet mène 41-30. Boulazac très diminué ce soir sans Klassen, sans Billong etc... 50-33 véritable trou d'air pour le BBD. La soirée risque d'être longue. Boulazac ne défend plus vraiment. Score fin du deuxième quart temps Cholet mène face à Boulazac 59 à 43.

Troisième quart temps, Boulazac un peu mieux

Au retour des vestiaires, Boulazac inscrit un panier primé, histoire de mieux repartir dans le match. Best, Yarou et Sene sont les meilleurs marqueurs boulazacois à cet instant du match. 65-50 il reste 7 minutes de jeu. 70-56 et on est pile au milieu du quart temps. Boulazac offre une meilleure opposition dans ce quart temps. Même si dans l'attitude, les boulazacois n'y sont pas toujours. Score fin du troisième quart temps Cholet mène face à Boulazac 86 à 68.

Quatrième quart temps, le dernier en Jeep Elite pour le BBD

Ultime quart temps de la saison en Jeep Elite pour le Boulazac Basket Dordogne avant de retrouver la Pro B. 89-73 et encore 7 minutes à tenir, à souffrir pour Boulazac. 97-76 et il reste encore 5 minutes de temps effectif. Boulazac souffre terriblement en cette fin de match. Cholet est motivé pour terminer en beauté comme l'a fait Boulazac au Palio, mardi soir. Score final, Cholet bat Boulazac 116 à 80.

