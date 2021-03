Basket, Jeep Elite, J24 le match du BBD à Cholet reporté en raison de cas de covid19

Hier soir, quelques minutes avant le coup d'envoi de la rencontre de la 24ème journée de Jeep Elite de Basket, entre Cholet et Boulazac, les résultats des tests effectués le matin par les joueurs de Cholet, tombent, plusieurs sont positifs à la covid19.

Plusieurs palabres s'en suivent, le club de Cholet demande alors un report de la rencontre. Par solidarité, le Boulazac Basket Dordogne va dans le même sens et souhaite ce même report. Mais la Ligue Nationale de Basket se réfugie derrière le règlement et demande que le match se joue malgré tout et menace les deux clubs de sanctions. C'est là que le maire de Cholet choisit de s'en mêler et qu'il décide de faire fermer la salle de la Meilleraie. Affaire à suivre, mais une chose est sure, la LNB ne sort pas grandit de cette affaire et ce championnat de Jeep Elite a bien du mal à se dérouler selon les plans des instances du basket français.