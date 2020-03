Basket - Jeep Elite - J25 : Boulazac s'offre l'espoir en battant Chalons-Reims 94-84

25ème journée de Jeep Elite, au Palio, Boulazac reçoit Chalons-Reims.

Début de match catastrophique du BBD qui encaisse un 9-0 d'entrée en moins de trois minutes, ce qui oblige Thomas Andrieux, le coach boulazacois a demandé son premier temps mort. Les joueurs boulazacois semblent avoir la pression d'entrée de match, ils vont devoir courir après le score. Enfin les locaux règlent la mire et reviennent 11-13, cette fois, c'est le coach visiteur qui demande le temps mort. Encore trois minutes de jeu effectif. Score fin du 1er quart temps, Chalons-Reims et le Boulazac Basket Dordogne, 17 à 17.

Il y a de la tension parfois sur le parquet et le public réagit et encourage les siens. Boulazac tente de mettre plus de rythme à l'entame de ce nouveau quart temps et marque son premier panier primé de la soirée. Une série de 12-0 pour le BBD à cheval sur les deux quart temps. Preuve que cela va mieux ! Boulazac bien présent aux rebonds jusqu'à présent. 29-22 à 5 minutes des vestiaires. Les visiteurs n'ont pas encore leur habituelle adresse à trois points. Un bon signe pour le BBD ! Boulazac compte dix points d'avance, saura-t-il conserver longtemps cette avance ? Non l'avance fond à 5 points et Thomas Andrieux demande son deuxième temps mort du match. Score fin du 2ème quart temps, le Boulazac Basket Dordogne mène face à Chalons-Reims, 46 à 40.

Boulazac face à Chalons-Reims © Radio France - Marie-Sylvie Prudhomme

Au retour des vestiaires, les premiers paniers sont inscrits par le BBD qui compte désormais dix points d'avance. Il faut maintenir la pression. Attention à ne pas connaitre de trou d'air, comme ce fut souvent le cas et lors de plusieurs rencontres. Les joueurs boulazacois continuent à maintenir la pression, à réaliser quelques interceptions et à être bien présents sous les paniers. 58-45 à la moitié du quart temps. Mais le BBD est davantage sanctionné par l'arbitrage. Boulazac bon en défense ce soir. Score fin du 3ème quart temps, Boulazac mène face à Chalons-Reims, 68 à 55.

Contenir cette équipe de Chalons-Reims, voilà l'objectif du BBD pour ce dernier quart temps et ne pas leur permettre de revenir au score, mieux encore, s'offrir un succès de plus de 11 points pour récupérer le pointaverage. Ce sera difficile, car Boulazac commet plus de fautes que l'adversaire, en tout cas se fait plus souvent sanctionner par l'arbitrage. 80-68 à 6 minutes de la fin. 82-76 attention le retour de Chalons-Reims et le match est relancé à moins de 5 minutes du terme. 84-76 on approche du money time. Boulazac va gagner le match qu'il ne fallait pas perdre et peut continuer à y croire pour le maintien en Jeep Elite. Une septième et précieuse victoire à domicile pour le BBD, la huitième au total. Ils auront tout donné ce soir. 90-76 à 2 minutes de la fin. Score final, le Boulazac Basket Dordogne bat Chalons-Reims, 94 à 84.

Statistiques du match Site LNB