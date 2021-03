Basket-Jeep Elite- J25 : Boulazac trop tendre battu à Chalon sur Saône 80-68

Nouveau déplacement pour le Boulazac Basket Dordogne, après celui, sans match, à Cholet, voici le Colisée et l’Élan Chalon sur Saône. Une seule mission, pour Boulazac, s'imposer et s'offrir son premier succès de la saison à l'extérieur. Mais attention même l'ASVEL a perdu au Colisée.

C'est dans une arène du Colisée vide que se dispute ce mardi 16 mars 2021, le match de la 25ème journée de Jeep Elite de basket. Boulazac joue à Chalon sur Saône. On peut considérer Chalon comme un adversaire direct dans la lutte au maintien. Boulazac aurait tout intérêt à gagner.

Premier quart temps, être déjà en jambe

C'est le Boulazac Basket Dordogne qui se montre en réussite en ce début de rencontre. Le BBD prend le score à son compte d'entrée et fait la course en tête. 13-19 en faveur de Boulazac, puis retour des Chalonnais, 16-19. Encore trois minutes à jouer dans ce quart temps. Kévin Harley a bien réglé la mire avec déjà 7 points inscrits. Les locaux sont plus souvent sanctionnés que les visiteurs. Boulazac vendange ses trois dernières actions offensives. Score fin du premier quart temps, Boulazac mène face à Chalon sur Saône 21 à 20.

Deuxième quart temps, savoir contenir l'adversaire

Mauvaise nouvelle pour le BBD, la blessure au poignée du canadien Owen Klassen durant le premier quart temps. Il est sur le banc. Chalon sur Saône réussit une petite série de 8 points d'affilés et reprend le score à son compte. Les Chalonnais défendent plus dur et mieux, et du coup, les Boulazacois connaissent un peu plus de difficultés. Boulazac n'arrive toujours pas à stopper l’hémorragie avec un 11-0 encaissé. Boulazac revient un peu au score mais reste mené 32-25. Encore 5 minutes avant la pause aux vestiaires. 39-27 Chalon sur Saône fait souffrir Boulazac. 4 fautes collectives de chaque côté. Score fin du deuxième quart temps, Chalon sur Saône mène face à Boulazac, 46 à 37.

Troisième quart temps, tenter de rester en vie

Owen Klassen blessé au poignée gauche qui ne revient toujours pas sur le parquet du Colisée et son absence correspond au début des difficultés du Boulazac Basket Dordogne. Kévin Harley avec déjà 3 fautes. Beaucoup trop de ballons perdus par les hommes de Thomas Andrieux. 50-37 et encore 7 minutes de temps effectif. Le boulazacois Wells n'est pas du tout influent et peu en réussite avec seulement 3 points inscrits. Boulazac semble dominé dans tous les compartiments du jeu. 52-41 et 4 minutes de temps restant à jouer. Faye sort déjà pour 5 fautes. Encore un coup dur pour le BBD. Score fin du troisième quart temps, Chalon sur Saône mène face à Boulazac, 63 à 45.

Quatrième quart temps, ne pas sombrer

Il va falloir encore tenir le temps d'un quart temps et faire meilleur figure côté Boulazac Basket Dordogne. 67-50 Boulazac inscrit 5 points dans les premiers instants de cet ultime quart temps. 18 ballons perdus par les périgourdins à l'issu des trois premiers quarts temps, c'est un peu trop. Il faut au moins gagner ce quart temps, comme le premier. Mais Boulazac manque de lien et d'efficacité en attaque. 67-54 et encore 5 minutes de temps effectif. 72-58 et encore 3 minutes avant la fin du match. Chalon sur Saône a le match en main. Score final, Chalon sur Saône bat Boulazac, 80 à 68.

Statistiques du match Site LNB