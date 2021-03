Basket-Jeep Elite- J26 : Boulazac admirable et diminué battu par le CSP Limoges 72-63

Soir de derby au Palio pour le compte de la 26ème journée de Jeep Elite de Basket. Boulazac affronte Limoges. Un derby sans public en raison de la pandémie. Le BBD joue ce soir sans Aaron Best, sans Frédéric Morency et sans Owen Klassen et qui enregistre l'arrivée de Jérémy N'Zeulie.

Premier quart temps, duel équilibré pour l'instant

Si les Boulazacois sont les premiers à marquer, deux minutes plus tard, Limoges enchaîne les occasions et les paniers, 2-7. Le BBD déjà distancé. Mais Benjamin Sene entre en action et permet aux périgourdins de revenir au score, 6-7. Puis la confrontation s'équilibre et Boulazac rend coup pour coup et passe même devant au tableau d'affichage, 14-11 à deux minutes de la fin. Score fin du premier quart temps, Limoges mène face à Boulazac 17 à 16.

Deuxième quart temps, tenir la comparaison

Rester au contact du CSP le plus longtemps possible, c'est la mission du BBD à ce moment-là du match. 18-21, il ne faut pas se laisser distancer. Un seul panier primé réussi par les visiteurs après 9 tentatives à cet instant du match, et aucun pour Boulazac après 3 essais. 26-26 à 4 minutes du repos. 31-29 et encore deux minutes à jouer avant les vestiaires, après le premier panier primé des locaux. Boulazac fait mieux que tenir pour le moment. Score fin du deuxième quart temps, Boulazac mène face à Limoges, 38 à 34.

Retrouvailles entre Jérémy NZeulie et Boutsiele et Nicolas Lang du CSP © Radio France - Xavier Dalmont

Troisième quart temps, le BBD doit tenir encore

Boulazac se bat avec beaucoup de cran et toujours une belle défense. 44-38 et encore 7 minutes de temps effectif. Flowers avec ses 12 points pour l'instant, meilleur marqueur boulazacois. Mais attention de ne pas laisser trop de paniers en route. L'attaque du BBD est en difficulté. 44-42 et encore 4 minutes de temps de jeu dans ce quart temps. Petit avantage, le Boulazac Basket Dordogne n'est pas trop pris par les fautes. Nouveau panier primé pour Flowers, Boulazac ne lâche rien, 50-44 et encore trois minutes de jeu. Les joueurs périgourdins commencent à montrer quelques signes de fatigue avec moins de rotations que l'adversaire. Score fin du troisième quart temps, Limoges mène face à Boulazac 54 à 52.

Quatrième quart temps, Limoges gagne à l'usure

54-54 à 8 minutes de la fin du match. Boulazac tient toujours mais souffre physiquement et Wells déçoit une nouvelle fois. Limoges joue la carte de l'usure. 54-59 à 6 minutes avant la fin du match. Benjamin Sene fait un gros match. Forte présence de Limoges sous les paniers. Boulazac est en train de céder à 5 minutes de la fin. 54-63. Puis 58-63 à 3 minutes de la fin du match. Boulazac s'accroche dans le money time, 61-66. Les absences périgourdines ont joué, le cœur des basketteurs du BBD était énorme, mais cela n'aura pas suffit. Score final, Limoges s'impose face au Boulazac Basket Dordogne, 72 à 63.

Statistiques du match Site LNB