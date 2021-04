Basket-Jeep Elite-J27 : Exploit de Boulazac qui gagne à Nanterre 86 à 84

Match de la 27ème journée de Jeep Elite de Basket, Nanterre affronte Boulazac au Palais des Sports Maurice Thorez. Respectivement 16ème et 18ème, les deux formations ont besoin de points, c'est dire à la fois l'enjeu, ce soir, mais aussi que l'on peut s'attendre à une rencontre sous tension.

Premier quart temps, Boulazac dans le tempo !

Les premières occasions sont les bonnes, Nanterre, comme Boulazac concrétisent leurs premiers paniers et déjà 6-4 en moins de deux minutes de jeu effectif. Le Boulazacois Faye marque le premier panier primé de la soirée. Les locaux sont plus en réussite, et mènent 12-7 premier petit écart de la rencontre après 4 minutes de jeu. Nanterre plus prompt aux rebonds qui récupère de belles minutions. Attention au BBD ! Nanterre est meilleur mais Boulazac a du répondant. 16-13 et encore 3 bonnes minutes à jouer. Score fin du premier quart temps, Boulazac mène face à Nanterre 21 à 20.

Deuxième quart temps, Nanterre dans le doute

Déjà trois paniers primés pour les visiteurs, alors que les locaux n'ont pas été en réussite dans ce même domaine. Boulazac montre un beau visage et profite des échecs de Nanterre. 26-31 après 4 minutes de jeu effectif dans ce quart temps. Colère de Pascal Donnadieu, le coach du Nanterre 92 qui demande deux temps morts en deux minutes. Son équipe est en difficulté, son équipe manque de réussite. 28-35 il reste 5 minutes avant la pause vestiaires. Une seule faute sanctionnée dans ce quart temps contre le BBD alors que Nanterre est déjà dans la pénalité. Il y a des signes d'inquiétude dans les regards des Nanterriens. Score fin du deuxième quart temps, Boulazac mène face à Nanterre, 45 à 38.

Troisième quart temps, Nanterre de retour, Boulazac résiste

Attention à la réaction de Nanterre au retour des vestiaires. Nanterre entame ce quart temps par un panier primé. Boulazac réplique par le sien. Nanterre en rajoute un deuxième. Nanterre règle la mire après plusieurs échecs durant la première mi-temps. 44-48 au tout début de ce quart temps. 48-50 Nanterre revient. Match serré match tendu. 51-52 et encore 6 minutes de temps effectif. Les locaux sont toujours efficaces sous les paniers aux rebonds. Nanterre repasse devant 57-56 à 4 minutes de la fin de ce quart temps. 5 paniers primés de chaque côté à cet instant du match. Score fin du troisième quart temps, Boulazac mène face à Nanterre, 69 à 64.

Quatrième quart temps,

Boulazac dégaine le premier dans cet ultime quart temps. Nanterre réplique vite. 66-71 et encore 7 longues minutes à jouer. 70-75 à 6 minutes du coup de sifflet final. Boulazac doit continuer à faire la course en tête le plus longtemps possible. 73-78 à 4 minutes de la fin, le Boulazac Basket Dordogne tient toujours. 77-78 le money time va devenir irrespirable. Les Boulazacois ont un cœur énorme ce soir, mais cela suffira-t-il ? Nanterre a la possession pour reprendre le score à son compte à deux minutes de la fin. Il faut défendre dur mais le BBD le peut-il encore ? 80-80 alors qu'il ne reste qu'une minute. Les derniers instants sont tendus avec des erreurs de chaque côté. Plusieurs séries de lancés francs après les fautes commises. Score final, Boulazac bat Nanterre 86 à 84.

Nanterre Boulazac au Palais des Sports avant le coup d'envoi © Radio France - Xavier Dalmont

Statistiques du match Site LNB