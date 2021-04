Basket-Jeep Elite-J28 : Boulazac a bien résisté mais s'incline à Dijon 86 à 77

Ce samedi 10 avril 2021, le Boulazac Basket Dordogne est en déplacement au Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy, pour y affronter la Jeanne D'Arc de Dijon. Le club local occupe la 2ème place du classement et reste invaincu, cette saison, à domicile.

Premier quart temps, bon début pour Boulazac

Il faut être déjà dans le coup dans ce match, car Dijon part fort et mène rapidement 7-2. Les paniers primés s'enchaînent aussi. Bientôt 5 minutes de temps de jeu et déjà 13-7 pour Dijon qui propose déjà du beau jeu. Beau rebond offensif, Boulazac revient à 13-10. Un deuxième panier primé pour le BBD qui égalise. C'est un match avec un jeu rapide de chaque côté, on se régale en ce début de rencontre. 15-15 et encore 3 minutes de temps de jeu. Boulazac qui joue toujours sans Kevin Harley, blessé. Boulazac prend le score pour la première fois de la soirée, 15-17 à 2 minutes de la fin du quart temps. Score fin du premier quart temps, Boulazac mène face à Dijon 19 à 15.

Deuxième quart temps, Boulazac tient bon

Boulazac poursuit sa belle prestation en début de deuxième quart temps, avec au total 5 paniers primés déjà inscrits par les périgourdins. 21-28 après deux minutes de temps effectif et le coach de Dijon demande un temps mort. Dijon accélère et revient au score 30-30. Cette fois c'est au tour de l'entraîneur boulazacois, Thomas Andrieux de demander un temps mort. Dijon prend le score à son compte, 34-30 mais Boulazac revient et égalise. 34-34 à 4 minutes des vestiaires. Le BBD s'accroche, ne lâche rien. Il faut saluer son état d'esprit. Les paniers ne sont pas faciles, il faut se battre. Score fin du deuxième quart temps, Dijon mène face à Boulazac 40 à 36.

Boulazac joue à Dijon en Jeep Elite © Radio France - Xavier Dalmont

Troisième quart temps, Boulazac tient toujours

Rester en vie le plus longtemps possible dans ce match, c'est la mission du BBD au retour des vestiaires. Mais l'écart se creuse d'entrée en faveur de Dijon, 47-38 et encore 8 minutes de temps effectif. Le panier primé de Jérémy N'Zeulie fait du bien, Boulazac revient 47-43. Puis 47-46 avec un septième panier primé pour le BBD. Il reste 5 minutes de jeu dans ce quart temps et Boulazac reprend le score à son compte, 47-48. 8 paniers primés à 7 en faveur de Dijon à cet instant du match. Attention Dijon se détache à nouveau en fin de quart temps. Score fin du troisième quart temps, Dijon mène face à Boulazac, 63 à 54.

Quatrième quart temps, Dijon un peu plus fort

La Jeanne d'Arc de Dijon marque un panier primé d'entrée de quatrième quart temps, mais Boulazac réplique par le sien. Aaron Best qui fait son retour ce soir sous les couleurs du BBD fait un bon match, avec 8 points inscrits jusque-là. 68-60 à 8 minutes de la fin du match. 75-63 à 6 minutes de la fin, temps mort demandé par le coach Boulazacois. C'est un peu plus difficile pour le BBD a cet instant du match. La fatigue avec un banc moins fourni se fait sentir. Boulazac craque un peu à 5 minutes de la fin. 77-63. Yarou sera encore le meilleur marqueur boulazacois, déjà 23 points inscrits à ce moment du match. 77-68 à 3 minutes du sifflet final. Boulazac ne lâche pas et se comporte bien, même légèrement dominé. Boulazac revient à 6 points de Dijon à 2mn 30 de la fin. 81-75 à 1mn39 de la fin du match, Boulazac résiste jusqu'au bout. Score fin du quatrième quart temps, Dijon s'impose face à Boulazac, 86 à 77.

Statistiques du match Site LNB