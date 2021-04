Basket-Jeep Elite-J29 : Bourg en Bresse un ton au dessus s'impose face à Boulazac 81-68

Ce mardi 13 avril 2021, 29ème journée de Jeep Elite de Basket, le Boulazac Basket Dordogne affronte la JL Bourg. Les burgiens sont 4ème au classement, le BBD est toujours lanterne rouge et a besoin de victoires.

Premier quart temps, début délicat pour Boulazac

Les visiteurs donnent le ton d'entrée, dans ce match, avec un panier primé, suivi d'un premier ballon perdu par les boulazacois et voilà Bourg en Bresse qui mène 5-0. Deux minutes sans marquer côté BBD. Puis 2-10 en faveur des burgiens. L'entame est vraiment difficile pour les périgourdins. Heureusement pour Boulazac, Aaron Best est dans le coup, et cela fait 7-12 après 4 minutes de temps effectif. Il va falloir être plus consistant en défense, mais l'attaque boulazacoise semble faire le travail. 12-18 et encore 4 minutes à jouer. Peu de fautes de chaque côté. Boulazac reprend du poil de la bête 17-18 et encore 2 minutes de temps effectif. Déjà 4 paniers primés pour le club visiteur. Score fin du premier quart temps, Bourg en Bresse mène face à Boulazac, 26 à 21.

Deuxième quart temps, Bourg en Bresse toujours devant

Bourg en Bresse continue sur la lancée du premier quart temps et entame par un panier primé. Rapidement l'équipe visiteuse mène 34 à 26. Il faut rester concentrer, et au contact le plus longtemps possible du côté de Boulazac. 4 paniers primés pour le BBD, 5 paniers primés pour la JL Bourg à cet instant du match. 29-39 Bourg en Bresse fait un écart à 5 minutes des vestiaires. L'attaque du BBD est à l'arrêt. La défense de Bourg est intraitable. 33-39 il reste 4 minutes. Boulazac revient un peu. Bourg en Bresse est en réussite, Boulazac est à la peine. Score fin du deuxième quart temps, Bourg en Bresse mène face à Boulazac, 49 à 41.

Boulazac et Bourg en Bresse avant le match © Radio France - Xavier Dalmont

Troisième quart temps, Bourg en Bresse toujours dominant

L'entame au retour des vestiaires est importante pour le Boulazac Basket Dordogne qui doit faire au plus vite son retard de 8 points. N'Zeulie marque un panier primé 44-51. Il faut défendre plus dur côté Boulazacois. 46-54 et encore 6 minutes de temps de jeu et quelques situations ratées par le BBD. Cameron Wells marque enfin pour Boulazac. Il n'avait pas inscrit le moindre point jusque-là. 50-56. Puis 53-58 à 3mn20 de la fin de ce quart temps. Mais Bourg en Bresse ne laisse pas revenir l'adversaire. Score fin du troisième quart temps, Bourg en Bresse mène face à Boulazac, 66 à 55.

Quatrième quart temps, Bourg en Bresse pour confirmer

59-71 Bourg en Bresse poursuit sa route en avant. 9 paniers primés pour les visiteurs et 8 pour les locaux à ce moment du match. L'écart grandit, il est de 15 points. Quasiment le double en évaluation des équipes, la domination des burgiens est logique. 61-74 il ne reste que 3 minutes de temps de jeu. Tranquille Bourg en Bresse en cette fin de rencontre. Bourg en Bresse était un ton au dessus du Boulazac Basket Dordogne qui a été plus dominé que lors des trois dernières rencontres. Score final, Bourg en Bresse s'impose 81 à 68.

Statistiques du match Site LNB