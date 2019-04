Basket - Jeep ELITE (J29) : " le Limoges CSP peut jouer le titre de Champion de France"

Limoges, France

Pour la 29ème journée de Jeep Elite, Limoges se déplace chez son voisin du Périgord. Les basketteurs Limougeauds du CSP jouent sur le parquet de Boulazac. C'est bien plus qu'un derby car les deux équipes sont des concurrents direct pour une place en play-off. Au match aller, Limoges l'avait emporté 89-94. Ces 5 petits points d'avance sont à prendre en compte par rapport au point average particulier. Avant cette rencontre l'entraîneur du Boulazac Basket Dordogne, Thomas Andrieux se confie.

Vous avez enchaîné les matchs en déplacements. Est-ce que votre première crainte porte sur l'état de fatigue de votre équipe ?

Thomas Andrieux : On a joué à Strabourg notre cinquième déplacement en six rencontres. Je trouvais que l'on était quand même émoussé, cela s'est vu sur le début de match. Cela s'est vu aussi un petit peu contre Gravelines lors de la rencontre précédente. Donc j'espère que l'on aura un petit peu d'essence dans le réservoir puisque l'on a dans la foulée un déplacement en champagne face à Châlons-Reims Besket, et effectivement ces rencontres là ne sont pas simples à disputer en fin de saison.

Malgré le fait d'être émoussés comme vous le dîtes, il y a un mental incroyable dans cette équipe

Thomas Andrieux : Je l'ai dit aux joueurs, il fallait positiver malgré la déception une nouvelle fois. Mais quand on voit nos prestations en commençant par ce match à Pau début match et puis cette rencontre à Strasbourg, ce n'est ni plus ni moins que du Top 5 et du Top 8 que l'on a joué et les yeux dans les yeux. On est donc pas loin, effectivement, à nouveau, c'est dans la droite lignée de ce que l'on a produit lors du match à Nanterre, notre victoire au Portel. On a le sentiment en tous cas de pouvoir jouer, de pouvoir rivaliser avec ces équipes là donc c'est plutôt intéressant. Maintenant on a quatre matchs à domicile sur les six derniers matchs et il faudra effectivement faire le plein.

Que pensez-vous de cette équipe du Limoges CSP ?

Thomas Andrieux : La saison de Limoges c'est très très haut et très très bas, ils ont enchaîné un début de saison très compliqué avec l'éviction de Kyle Milling et l'arrivée de François Peronnet aux commandes et tout de suite une grande dynamique avec une série de six ou sept victoires consécutives je crois. Finalement, après, ils ont eu un coup de "moins bien" et là ils viennent de repartir avec trois ou quatre victoires consécutives. C'est un peu les montagnes russes donc c'est difficile et délicat d'évaluer cette équipe.

Le potentiel est là, notamment offensif avec des joueurs internationaux comme Axel Bouteille, Jonathan Rousselle, William Howard, Jerry Boutsiele et je m'arrête là. Il y a aussi des joueurs américains comme Taylor, le meneur de jeu qui leur a fait beaucoup de bien en apportant beaucoup de stabilité à cette équipe. Dwight Hardy est aussi un énorme joueur et sur les cinq derniers matchs pour un poste 2 qui est à 20 points de moyenne, soit presque 65% de réussite au tir !

Donc voilà, le Limoges CSP est une équipe complète, un petit peu difficile à manœuvrer, qui a parfois, sur certains matchs, tendance à se reposer sur son attaque. A nous de les faire déjouer comme on a pu faire déjouer certaines équipes sur l'aspect défensif.

Mais le Limoges CSP va vouloir évidemment défendre sa chance et rentrer absolument dans les play-off pour pouvoir jouer ce titre de Champion de France. Ils ont l'effectif effectivement taillé pour. Une saison faite de hauts et de bas mais le CSP c'est prestigieux, c'est glorieux et à nous d'essayer de renverser cette grande équipe.

Le match Limoges CSP face au Boulazac Basket Dordogne est à suivre en intégralité sur France Bleu Limousin à partir de 20h45