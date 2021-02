Basket : Jeep Elite : J3 : Boulazac trop tendre face à Nanterre, battu 96 à 74

Ce samedi 6 février 2021, dans un Palio vide, car match à huis clos, Boulazac reçoit Nanterre. Boulazac attend un premier succès après 7 revers en Jeep Elite de basket. Nanterre est dans le coup en Coupe d'Europe et vient de signer 2 victoires de suite, alors qu'en Championnat, les franciliens restent sur 3 revers d'affilés.

Premier quart temps, Nanterre a déjà réglé la mire

Attention, Nanterre inscrit deux paniers primés en tout début de match, c'est sa marque de fabrique. Une réussite qui fuyait Nanterre lors des derniers matchs de Jeep Elite. Pas bon que le club francilien retrouve son adresse d'entrée de jeu. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le BBD. 6-10 après 3 minutes de jeu effectif. Nanterre joue bien et vite, Boulazac tente de s'accrocher et ne pas laisser filer au score les visiteurs. 10-17 et nous n'en sommes qu'à la moitié de ce premier quart temps. Bon rythme, ça va vite d'un côté comme de l'autre. 15-17 et encore 2 minutes de jeu. Une bonne résistance boulazacoise pour l'instant. Score fin du premier quart temps, Nanterre mène face à Boulazac, 22 à 21.

Deuxième quart temps, Boulazac toujours là

Boulazac met beaucoup d'énergie à défendre, et inscrit les 5 premiers points du quart temps. 26-22 à cet instant de la partie. Boulazac privé de son meneur de jeu, Cameron Wells. Les artilleurs franciliens sont toujours en réussite, mais les boulazacois répliquent assez bien. 30-31 nous sommes à 5 minutes du repos aux vestiaires. 38-33, le BBD est devant et Nanterre est déjà dans la pénalité avec 5 fautes d'équipe, alors que Boulazac n'a aucune faute dans ce quart temps. Cela peut avoir son importance pour la suite. Score fin du deuxième quart temps, Boulazac mène face à Nanterre 42 à 41.

Les joueurs de Boulazac à l'échauffement au Palio © Radio France - Xavier Dalmont

Troisième quart temps, Nanterre muscle son jeu

Au retour des vestiaires, Nanterre inscrit son cinquième panier primé de la soirée et repasse devant au score. Dans la foulée, Boulazac rate son occasion. Pire, Nanterre enchaîne par deux autres paniers primés et réalise un 11-0 qui fait mal aux hommes de Thomas Andrieux. 42-52 et voilà Nanterre avec dix points d'avance. Il reste 6 minutes dans ce quart temps. Puis 51-61, il reste 3 minutes de jeu effectif. La force du banc fait la différence côté francilien. Nanterre connaît une formidable adresse dans les shoots longue distance. Terrible quart temps pour le Boulazac Basket Dordogne. Score fin du troisième quart temps, Nanterre mène face à Boulazac 75 à 59.

Quatrième quart temps, la fin du calvaire

10 paniers primés réussis par les visiteurs au début du quatrième quart temps. C'est deux fois plus que le BBD. Les basketteurs périgourdins vont trouver ce dernier quart temps bien long. Difficile d'en vouloir au staff périgourdin qui fait avec les joueurs présents. 66-83 et encore 6 longues minutes à jouer, la cause est entendue. Jean-Frédéric Morency se blesse et quitte ses partenaires avant la fin du match, un pépin qui semble sérieux pour le joueur et très ennuyeux pour l'équipe de Boulazac. Un BBD meurtri à cet instant de la soirée et les 5 dernières minutes vont paraître bien longues. 71-94 à trois minutes de la fin du match. La profondeur de banc est trop faible pour que Boulazac tienne la durée non seulement dans un match, mais aussi pour une saison. Score final, Nanterre s'impose à Boulazac, 96 à 74.

Statistiques du match Site LNB