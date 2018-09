Strasbourg, France

En découvrant le calendrier de l'Élan Béarnais au cœur de l'été, certains se faisaient déjà du mauvais sang en anticipant ce début de saison relevé promis aux joueurs de Laurent Vila. Après deux journées le bilan est insatisfaisant : deux défaites rageantes en ayant à chaque fois le sentiment que l'Élan a laissé passer sa chance. Et maintenant c'est la SIG et son effectif quatre étoiles que les basketteurs béarnais retrouvent.

Élever le niveau d’exigence

« C'est dans le manque d'exécution collective et de discipline qu'on pèche » pose clairement le coach Laurent Vila. Face à Monaco, il y a eu du mieux dans le jeu par rapport au match à Bourg-en-Bresse – moins de balles perdues, plus d'interceptions et un défense moins naïve – mais aussi du moins bien et notamment une adresse défaillante et un collectif encore loin de se trouver les yeux fermés. « On fait des efforts défensifs qui sont bons, confirme Vila, en revanche en attaque on a construit une équipe avec de la maturité, de l'expérience et du "QI basket" comme on dit, et par moments ce n'est pas ce que je vois sur le terrain ».

Alors dès à présent l'Élan attend plus de ses leaders supposés, ses recrues au rendement encore trop timide. Sentiment encore une fois résumé par le coach : « On est un club sérieux, aux ambitions sérieuses, on a investi sur des joueurs avec un vrai effort de nos dirigeants et donc de nos partenaires, et c'est important de jouer aujourd'hui à la hauteur de cet investissement là ».

Il faut qu'on soit capable de se regarder dans la glace, se dire : "on vaut mieux que ça, on peut mieux faire, alors faisons le !"

— Laurent Vila

En face la SIG de Vincent Collet va disputer son premier math de la saison dans sa salle du Rhenus Sport. Strasbourg qui a enregistré l'arrivée en prêt à de Youssoupha Fall, champion de France en titre avec Le Mans. Une SIG impériale à Cholet en ouverture du championnat (112-75), mais battue au Portel lors de la 2e journée (82-79). C'est donc une équipe revancharde que l'Élan va trouver sur sa route.

Digué Diawara : « Toujours quelques erreurs qui font qu'on perd le rythme »

« On rejoue vite après la défaite contre Monaco, ça nous permet de rester focus, de vite faire disparaître la frustration de la défaite. On sait que Strasbourg est une grosse équipe mais c'est encore un match à prendre, donc va falloir enchaîner. Pour l'instant des petits détails nous font défaut, un match on le sait dure 40 minutes, mais quand tu joues que 30-35 minutes tu ne peux pas gagner. Et il y a toujours quelques erreurs qui font qu'on perd le rythme alors que l'adversaire monte en puissance. C'est frustrant mais on sent qu'on est toujours dans le match, on sait sur quoi on doit travailler, quoi améliorer. On fait aussi de très bonnes choses, donc il faut retenir le positif ».

Digué Diawara auteur de 7 points face à Monaco veut encore hausser son niveau (3/10 à 2pts, et 1/4 à 3pts). © Maxppp - Quentin Top

