Basket-Jeep Elite-J30 : Sans surprise, Lyon-Villeurbanne vainqueur de Boulazac 96-80

Ce dimanche 9 mai 2021, le Boulazac Basket Dordogne joue à l'Astroballe pour y affronter la terrible équipe de l'ASVEL. Boulazac reste sur 8 revers consécutifs, alors que Lyon-Villeurbanne n'a perdu qu'une fois, c'était à Strasbourg, lors des 8 derniers matchs disputés. Il y a trois semaines, Boulazac avait été largement dominé par l'ASVEL, 95 à 67 au Palio.

Premier quart temps, l'ASVEL déjà devant

Le match ne débute pas sur un gros rythme, ni même avec beaucoup de réussite, 6-3 en faveur des locaux après deux minutes de temps de jeu. Puis 9-6 après 4 minutes écoulées. Boulazac débute par deux tirs primés. Les boulazacois ont des difficultés à marquer, et Thomas Andrieux, leur coach, réclame un premier temps mort. 15-8 au retour du temps mort et il reste un peu plus de deux minutes avant la fin du quart temps. Boulazac déjà bousculé, déjà distancé. Score fin du premier quart temps, Lyon-Villeurbanne mène face à Boulazac 22 à 12.

Deuxième quart temps, timide réaction du BBD

Un retard de dix points pour le BBD au début de ce deuxième quart temps. Il faut réagir pour ne pas trouver le match long. 24-14 et encore 8 minutes avant la mi-temps. Les Villeurbannais sont deux fois plus sanctionnés que les Boulazacois à cet instant du match. 8 fautes pour l'ASVEL, 4 pour le BBD. 31-20 et encore 6 minutes de jeu. 33-25 léger retour de Boulazac, alors qu'il reste 5 minutes de temps effectif. 37-30 à trois minutes des vestiaires. Les locaux sont très vite dans la pénalité dans ce quart temps. 40-32 et il reste deux minutes à jouer. Score fin du deuxième quart temps, Lyon-Villeurbanne mène face à Boulazac 44 à 34.

L'ASVEL se prépare à affronter le BBD à l'Astroballe © Radio France - Christian Lacombe

Troisième quart temps, l'ASVEL en contrôle

Au retour des vestiaires, toujours 10 points de retard pour le Boulazac Basket Dordogne. Attention à ce fameux quart temps, généralement peu favorable aux périgourdins. Les locaux se montrent particulièrement adroits au retour des vestiaires. 56-43 et encore 7 minutes de temps à jouer. 60-43 nouveau temps mort demandé par le coach boulazacois, Thomas Andrieux. Il reste 5 minutes de temps effectif. Rappelons que Boulazac est toujours privé de joueurs importants et qu'ils ne sont que 9 à faire le déplacement. Cela va devenir de plus en plus difficile pour le BBD. Score fin du troisième quart temps, Lyon-Villeurbanne mène face à Boulazac 74 à 55.

Quatrième quart temps, l'ASVEL sans pression

Boulazac ne fait pas un mauvais match, mais Lyon-Villeurbanne est un ton bien au dessus, et profite d'un banc bien plus fourni. Boulazac a encaissé 30 points dans le troisième quart temps et compte donc 19 points de retard avant de disputer l'ultime quart temps. Yarou est à ce moment du match, le meilleur marqueur boulazacois avec 13 points inscrits, c'est mieux que Best et Nzeulie qui ont inscrit 10 points. 76-60 et encore 8 minutes avant la fin du match. 80-60 et plus que 7 minutes de temps de jeu. 87-67 il reste 4 minutes à jouer. Les locaux ne sont pas sous pression dans ce match et ils déroulent leur basket, en maintenant à distance l'équipe boulazacoise. Boulazac va subir sa neuvième défaite d'affilée, la vingtième au total, cette saison. Score final, Lyon-Villeurbanne bat Boulazac, 96 à 80.

Statistiques du match Site LNB