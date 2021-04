Basket-Jeep Elite- J31 : Boulazac, une défaite sur le parquet du Portel 81 à 77 qui sent la Pro B

Boulazac a fort besoin de points et son match de ce soir, au Portel, risque de conditionner la suite et la fin de la saison. Pour maintenir une chance de maintien, une victoire serait la bienvenue côté BBD, avant de recevoir, Cholet.

Match de la 31ème journée de Jeep Elite de Basket, ce mardi 20 avril, dans le Chaudron, face à Boulazac Basket Dordogne, l'équipe du Portel. Pour continuer de croire au maintien le BBD doit gagner ce match au Portel et s'imposer vendredi soir au Palio face à Cholet.

Premier quart temps, bon début de Boulazac

C'est le BBD qui réalise la meilleure entame de match et qui mène assez rapidement 4-8 alors que les Portelois ont un mal fou à régler la mire à trois points. Plusieurs tentatives infructueuses durant ce premier quart temps. Les locaux se reprennent et passent devant 9-8 on est à la moitié du temps effectif. Benjamin Sene inscrit déjà 8 points, il est l'homme en jambe et en réussite de ce début de match. Boulazac mène alors 13-18. Deux paniers primés réussis par les Boulazacois, aucun en 6 tentatives pour Le Portel. Score fin du premier quart temps, Boulazac mène face au Portel 20 à 17.

Deuxième quart temps, Boulazac maintient son niveau

Sur sa lancée le Boulazac Basket Dordogne inflige un 0-5 et augmente son avance face au Portel, 17-25. 5 sur 5 dans les lancés francs pour Boulazac qui fait un sans faute dans ce domaine jusque ici. 23-29, Thomas Andrieux demande un temps mort à 7 minutes des vestiaires. Les joueurs périgourdins font mal aux portelois dans cette première mi-temps, car les attaques font mouches très souvent. Le Portel tente de durcir son jeu en défense. 11 points d'avance pour Boulazac après le panier primé de Faye. Le Portel demande un temps mort au moment ou le BBD mène 25-36. Puis 25-39 à 4 minutes de la pause. Le Portel cherche toujours à régler la mire. Boulazac doit conserver son avance jusqu'à la fin du quart temps. C'est indispensable pour mettre la pression sur l'adversaire. La fin du quart temps a été plus délicate pour le BBD qui voit Le Portel revenir un peu. Score fin du deuxième quart temps, Boulazac mène face au Portel, 45 à 33.

Boulazac au Chaudron à l'échauffement © Radio France - Bastien Ducrocq

Troisième quart temps, Le Portel se rebiffe et revient

Attention à la réaction du Portel au retour des vestiaires. D'autant que le BBD a été moins en réussite en fin de deuxième quart temps. Un panier primé pour Le Portel qui reprend de la confiance. Mais Boulazac continue à proposer une belle opposition. 41-52 et encore 6 minutes de temps effectif à jouer. Le Portel revient à 5 points et il reste 5 minutes dans ce quart temps. Le jeu du BBD se gâte un peu, moins de réussite. 50-57 alors qu'il reste trois minutes de temps de jeu. La fin du quart temps est défavorable aux Boulazacois. Boulazac battu dans l'impact des joueurs du Portel. Score fin du troisième quart temps, Boulazac et Le Portel à égalité, 60 à 60.

Quatrième quart temps, celui de l'indécision

C'est le Boulazac Basket Dordogne qui déclenche les hostilités dans ce dernier quart temps et qui inscrit un 7-0. 60-67 et encore 8 minutes à tenir. Yarou meilleur marqueur Boulazacois avec 15 points à cet instant du match. Flowers et Best ont été préservés car ils étaient pris par les fautes et ils font leur retour sur le parquet. 67-67 à 6 minutes de la fin du match. A ce moment de la rencontre, Boulazac réalise un 100% dans les lancés francs. 17 sur 17. 71-72 à 5 minutes de la fin. C'est une bataille des nerfs désormais dans le money time. Une minute et trente secondes à jouer et seulement deux points d'avance pour le BBD. Score final, Le Portel s'impose sur le fil face à Boulazac 81 à 77.