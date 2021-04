Basket - Jeep Elite - J32 - Boulazac coince en fin de match et perd face à Levallois 91 à 85

Après 6 revers d'affilés, le Boulazac Basket Dordogne aura-t-il le mental et le physique pour réagir et poser des problèmes à Boulogne Levallois, en pleine confiance avec 5 succès lors des 6 derniers matchs. Le Métropolitans 92 grand favori ce soir au Palio.

Ce mardi 27 avril 2021, on joue la rencontre de la 32ème journée de Jeep Elite de basket. Cela se passe au Palio. Boulazac affronte Boulogne Levallois.

Premier quart temps, bon début du BBD

Attention côté Boulazac Basket Dordogne de ne pas faire une mauvaise entame de match, comme ce fut le cas, face à Cholet. Il ne faudra pas laisser Levallois prendre ses aises d'entrée, mais au contraire lui proposer une belle opposition. 6-6 après un peu plus de deux minutes de jeu. Puis, 9-9 après 5 minutes de temps effectif, on marque peu des deux côtés. John Best est déjà pris par les fautes, le coach boulazacois, Thomas Andrieux le préserve et le met sur le blanc. Beaucoup de munitions rendus à l'adversaire, Boulogne Levallois n'en profite pas complètement. 16-18 alors qu'il ne reste qu'un peu plus d'une minute à jouer. Score fin du premier quart temps, Boulazac mène face à Boulogne Levallois, 21 à 19.

Deuxième quart temps, Boulazac maudit

Malcom Rhett commet deux grosses fautes d'entrée, ce qui agace Thomas Andrieux. Boulazac prend un 0-5 en ce début de quart temps. Benjamin Sene, le joueur du BBD, se blesse, il est tombé et s'est fait mal, il fait signe non de la tête. Il ne reviendra pas visiblement dans ce match, nouveau coup dur pour Boulazac. 27-27 il reste 6 minutes avant la pause aux vestiaires. Benjamin Sene se dirige vers les vestiaires, il y entre avec une poche de glace sur la hanche. 32-31 et il reste 5 minutes dans ce quart temps. Malgré le coup dur de la blessure d'un joueur important, Boulazac tient encore le coup et regarde toujours Boulogne Levallois les yeux dans les yeux. 36-34 à 3 minutes du repos et les deux formations sont dans la pénalité. Score fin du deuxième quart temps, Boulazac mène face à Boulogne Levallois, 45 à 43.

Troisième quart temps, Boulazac tient toujours

Il y a 8 joueurs pour Boulazac, qui n'a plus Benjamin Sene et dont Malcom Rhett est inexistant, alors que les franciliens seront 11 pour cette deuxième mi-temps. Cela risque d'être difficile pour Boulazac, pour la fin du match. Yarou fait un bon match pour les couleurs boulazacoises. 51-47 Boulazac a du répondant ce soir. 53-50 alors que nous sommes à la moitié du quart temps. Manque de réussite côté BBD dont plusieurs tirs primés font gamelles. 55-55 il reste 3 minutes. Score fin du troisième quart temps, Boulazac mène face à Boulogne Levallois, 63 à 62.

Quatrième quart temps, Levallois fait la différence

Cet ultime quart temps ne débute pas bien du tout pour le BBD qui encaisse un 0-6 ce qui oblige le coach boulazacois Thomas Andrieux a demandé un temps mort. 70-70 à 7 minutes de la fin, Boulazac ne lâche rien. 72-72 à 5 minutes de la fin. La profondeur de banc des franciliens fera-t-elle la différence ? 74-79 à 3 minutes de la fin, Boulazac est peut-être en train de céder. Rien n'est facile pour Levallois malgré tout. 83-87 alors qu'il ne reste que 30 secondes. Score final, Boulogne Levallois bat Boulazac, 91 à 85.

Statistiques du match Site LNB