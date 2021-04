Basket - Jeep Elite - J33 : Défaite de Boulazac sans déshonneur face à Strasbourg 86 à 79

Encore un Palio qui sonne creux, encore un Palio vide et donc un match à huis-clos. C'est la 33ème journée de Jeep Elite. Boulazac, lanterne rouge, reçoit Strasbourg, l'actuel 3ème du classement.

Premier quart temps, duel équilibré

En ce début de rencontre, les deux formations sont plus occupées à marquer qu'à défendre. Rapidement le score est ouvert, 7-6 pour le BBD avec le premier panier primé pour N'Zeulie. Puis 15-8 après 4 minutes de temps de jeu. Boulazac est adroit en ce début de match. 15-13 les joueurs de la SIG recollent au score. Pour Boulazac, c'est un 4 sur 4 pour les paniers primés., à cet instant du match. 18-18, temps mort demandé par le coach boulazacois, Thomas Andrieux, alors qu'il reste 2 minutes. Boulazac tient la comparaison pour le moment, alors que le club périgourdin est privé de Benjamin Sene, blessé et Faye également blessé à l'entraînement. Score fin du premier quart temps, Boulazac mène face à Strasbourg, 21 à 20.

Deuxième quart temps, toujours un bon Boulazac

Boulazac débute bien ce deuxième quart temps, avec encore, un panier primé et des lancés francs après une faute subie. 26-24, Boulazac toujours devant au score. 33-26, Boulazac est en jambe et le coach de Strasbourg demande un temps mort. Et même dix points d'avance pour le BBD à 6 minutes des vestiaires. Boulazac admirable pour l'instant. 36-26. Autre bonne nouvelle, le BBD commet moins de fautes que la SIG. 42-30 à moins de trois minutes de la fin du quart temps. Les deux formations sont dans la pénalité. Le club encore qualifié en Coupe d'Europe est en difficulté ce soir au Palio. 8 paniers primés réussis par Boulazac sur les 14 tentés. Boulazac est dans l'adresse durant cette première mi-temps. Score fin du deuxième quart temps, Boulazac mène face à Strasbourg, 51 à 40.

Romain Leroy, en costume, ancien coach assistant du BBD, de retour au Palio © Radio France - Xavier Dalmont

Troisième quart temps, attention au retour de la SIG

Il va falloir tenir côté BBD dans ce troisième quart temps. 53-42, les deux équipes ont marqué après plusieurs tentatives infructueuses. 8 paniers primés pour Boulazac sur 14 tentés. 3 sur 12 dans le même registre pour Strasbourg, à cet instant du match. Moins bien inspiré Boulazac encaisse des points et Strasbourg revient 53-49. Le BBD en panne de réussite. Il reste un peu plus de 5 minutes de temps de jeu. Strasbourg défend mieux, les intentions du visiteur sont différentes qu'en première mi-temps. 56-55 à trois minutes de la fin du quart temps. Tout est à refaire. Boulazac en souffrance. Encore une fois la profondeur de banc de la SIG fait la différence. La machine alsacienne est peut-être lancée. Score fin du troisième quart temps, Strasbourg mène face à Boulazac, 58 à 56.

Quatrième quart temps, Strasbourg confirme

58-63 Strasbourg fait son premier écart du match, et on réclame un nouveau temps mort du côté du BBD. Cameron Wells, le boulazacois, n'est pas du tout inspiré. Il n'aide pas son équipe. Strasbourg prend son envol et Boulazac ne le reverra pas. 65-71 à 6 minutes de la fin du match. 65-76 il reste moins de 5 minutes. Jérémy N'Zeulie est disqualifié avant la fin du match, il est expulsé. Un joueur de moins pour le BBD. Boulazac à l'arrêt dans cette deuxième mi-temps. Plus d'essence dans le moteur périgourdin, même si Flowers et Yarou ont fait un bon match pour Boulazac. Score final, Strasbourg bat Boulazac, 86 à 79.

Statistiques du match Site LNB