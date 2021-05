Basket-Jeep Elite-J34 : Boulazac craque en fin de match à Orléans, battu 91-68

Ce mardi 04 mai 2021 le Boulazac Basket Dordogne joue ce soir à Orléans, chez le neuvième, pour mettre fin à une mauvaise série de 7 défaites. Retour de Benjamin Sene, mais Faye et Klassen ne sont toujours pas là pour le BBD.

Nous sommes au Palais des Sports d'Orléans, ce mardi soir, c'est la rencontre de la 34ème journée de Jeep Elite de Basket. Boulazac défie Orléans qui vient de battre Bourg en Bresse.

Premier quart temps, Orléans déjà en jambe

C'est un ancien du BBD qui inscrit les premiers points, un panier primé, suivi par un autre, Orléans mène alors 6-0. Mais Boulazac répond par son panier primé. 6-3. On arrive au milieu du quart temps et il n'y a que 10-6. Peu de points marqués. Seul Flowers est en réussite côté périgourdin en ce début de match. 12-11. Puis nouvel écart en faveur d'Orléans, 17-11 et encore deux minutes de temps de jeu. Score fin du premier quart temps, Orléans mène face à Boulazac 22 à 13.

Deuxième quart temps, Boulazac s'accroche

Boulazac doit refaire une partie de son retard avant la mi-temps, s'il souhaite jouer les troubles fêtes ce soir. Orléans réalise de belles combinaisons, cela joue bien, même si cela ne fait pas mouche à chaque fois. 30-17, il y a déjà le feu à plus de 6 minutes des vestiaires. 33-27, Boulazac s'accroche. Il reste 5 minutes dans ce quart temps. Orléans varie très bien son jeu. Benjamin Sene fait du bien au jeu boulazacois quand il est sur le parquet. 40-35 encore deux minutes à jouer avant d'aller se reposer. Score fin du deuxième quart temps, Orléans mène face à Boulazac, 45 à 42.

Troisième quart temps, Boulazac toujours dans le coup

Boulazac prend un 4-0 d'entrée au retour des vestiaires. Voilà qui n'est pas de bon augure. Benjamin Sene avec sa 3ème faute retourne sur le banc périgourdin. Boulazac revient à un petit point alors qu'il reste 5 minutes de temps de jeu, 51-50. Boulazac prend le score à son compte pour la première fois de la soirée, 53-54. Le BBD rend coup pour coup. Score fin du troisième quart temps, Orléans mène face à Boulazac, 63 à 60.

Quatrième quart temps, celui de trop pour le BBD

Très mauvais début de ce quart temps pour le BBD qui encaisse un 12-0 à cheval sur les deux derniers quarts temps. Cela se complique pour les visiteurs. Orléans mène alors 71-60. Quel dommage pour Boulazac. Les joueurs boulazacois jouent un peu à l'envers à cet instant du match. Rien ne rigole en cette fin de rencontre. Le match a basculé sur certains détails ou sur certaines phases de jeu. Score final, Orléans bat Boulazac, 91 à 68.

