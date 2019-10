Basket : Jeep Elite : J4 : Victoire méritée de Cholet qui bat Boulazac 94-90

Boulazac Isle Manoire, France

Ce samedi 12 octobre 2019, Boulazac joue sur le parquet de Cholet, pour le compte de la 4ème journée de Jeep Elite de Basket.

Les premières minutes sont compliquées pour le BBD, et Cholet en profite pour prendre le score à son compte, 9-2 après 4 minutes de jeu. Dans l'intensité, Cholet y est, Boulazac beaucoup moins en ce début de match. Quelques difficultés dans le jeu des Boulazacois, un manque de réussite aussi. Le 1er quart temps se termine avec un score favorable à Cholet qui mène face à Boulazac, 17 à 10.

Boulazac se fait bouger. Cholet a la réussite dans les paniers primés. Heureusement Michaël Umeh règle la mire côté BBD. Boulazac laisse filer plusieurs rebonds et l'adversaire en profite pour réussir des paniers sur deuxième chance. C'est compliqué pour les visiteurs. Score fin du 2ème quart temps, Cholet mène face au BBD, 47 à 36.

Larson, le meneur Boulazacois et Kaba n'ont pas donné satisfaction en première mi-temps, ils ne sont pas dans le 5 majeur pour débuter au retour des vestiaires. Les joueurs Boulazacois sont pris par les fautes. 51-38 après les premières minutes du quart temps. Grosse défense des Choletais. Boulazac se met à mieux défendre et grignote son retard. Score fin du 3ème quart temps, Cholet toujours devant au score face à Boulazac, 69 à 64.

Début de l'ultime quart temps, Boulazac revient et égalise même, le match est relancé. Cholet sous pression, réagit bien et reprend 6 points d'avance. A nouveau, Boulazac se fait croquer par Cholet qui témoigne de plus d'envie. Logique victoire de Cholet face au Boulazac Basket Dordogne, 94 à 90.

