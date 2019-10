Basket - Jeep Elite - J5 : Exploit de Boulazac qui bat Monaco 74 à 70

Boulazac, Boulazac Isle Manoire, France

5ème journée de Jeep Elite de Basket, ce samedi 19 octobre 2019, au Palio. Boulazac qui a connu plusieurs revers d'affilés, reçoit l'AS Monaco Basket, une équipe invaincue et leader au classement.

Bon comportement des hommes de Thomas Andrieux, en début de match, qui répondent aux attaques monégasques. Mais déjà, une différence se fait au score, 14-21, en raison de l'adresse des visiteurs dans les shoots longue distance. Il faut déjà s'accrocher côté BBD, mais on s'y attendait ! La fin du 1er quart temps intervient au moment où Monaco mène face à Boulazac, 23 à 16.

Les décisions arbitrales contestables vont toujours en faveur de Monaco. Ce qui agace le public du Palio. Monaco fait jouer sa domination physique. Mais Boulazac ne lâche rien. 22-29. Il faut être encore plus rude en défense. Petite série pour le BBD qui revient 28-32 et reste dans le match. La belle résistance boulazacoise se traduit au score. Beau débauche d'énergie côté BBD pour tenir tête à la Roca Team. Fin du 2ème quart temps, Monaco mène face à Boulazac, 43 à 40.

Au retour des vestiaires, Boulazac ne lâche rien, et met de l'intensité et ne rend pas le match facile aux monégasques. 45-45, le BBD égalise. Seulement 2 paniers primés réussis pour Boulazac et du 100% aux lancés francs, à cet instant du match. 45-51 alors qu'il reste 5 minutes de temps de jeu dans ce quart temps. Assez belle présence de Boulazac aux rebonds. Fin du 3ème quart temps, Boulazac mène face à Monaco, 55 à 53.

Le Palio est debout, pour encourager et remercier les joueurs qui luttent bien face à cette grosse cylindrée du championnat. Encore 7 minutes à tenir, alors que Boulazac mène 60-55. Boulazac beaucoup plus sanctionné par l'arbitrage. Cela peut jouer en fin de rencontre. 62-59 à 6 minutes de la fin. La profondeur de banc fait la différence pour Monaco qui fait une série, un 8-0 qui lui permet de reprendre le score à son compte. 66-68, Boulazac regarde Monaco dans les yeux pendant le money time. Mieux même, Boulazac réalise l'exploit de battre Monaco 74 à 70.

Statistiques du match, site LNB