Basket - Jeep Elite - J5 Boulazac cède au Palio face au Portel 71 à 70

Le Boulazac Basket Dordogne, encore trop tendre et trop juste, s'incline, face au Portel, 71 à 70. Défaite fâcheuse puisque face à un adversaire tout désigné dans la lutte au maintien en Jeep Elite. Le BBD remporte trois quart temps sur quatre, le troisième lui a été fatal.

Devant 2600 spectateurs, le Boulazac Basket Dordogne a lancé sa saison de Jeep Elite, par une courte et cruelle défaite face au Portel, sur le score de 71 à 70. Un dénouement fâcheux puisque l'adversaire est tout désigné pour lutter pour un maintien au sein de l'élite du basket français.

Le Portel avait pourtant quelques absences de taille, mais le Boulazac Basket Dordogne manquait encore de rythme de constance et même d'adresse dans les shoots longue distance. Il n'aura pas manqué grand chose non plus aux hommes de Thomas Andrieux, ils ont eu la possession de la gagne, mais dans l'ensemble, Le Portel a mérité sa victoire.

Cette défaite du BBD risque de compliquer davantage ce début de saison, avant d'aller à Strasbourg, lundi soir, pour disputer le premier des quatre matchs en retard que compte le club périgourdin.

