Basket - Jeep Elite - J6 : Boulazac confirme et gagne à Chalon sur Saône 85 à 71

Ce samedi 26 octobre 2019, Boulazac joue sur le parquet du Colisée, pour affronter l'Elan Sportif Chalonnais. Un match qui risque d'avoir une grande importance, dans l'optique du maintien en Jeep Elite. Il s'agit de la 6ème journée.

Lors des 5 premières minutes de la rencontre, les deux équipes se rendent coups pour coups. 10-12, Boulazac prend même le score à son compte. Larson n'est pas dans le 5 de départ du BBD. Justin Robinson, côté Chalonnais est déjà bien présent dans le match. Score fin du 1er quart temps, Boulazac mène face à Chalon sur Saône 23 à 21.

Les premières minutes du 2ème quart temps sont un peu plus délicates pour Boulazac qui vendange quelques occasions et prend un 7-0, ce qui oblige Thomas Andrieux, le coach boulazacois à prendre un temps mort. Patrick Auda, le tchèque du BBD, n'a pour le moment pas le rendement habituel. Michaël Umeh qui joue son dernier match sous les couleurs Boulazacoises, place quelques belles banderilles. Rester en vie le plus longtemps possible, c'est la mission du BBD à cet instant. Score fin du 2ème quart temps, Chalon sur Saône mène face au BBD 37 à 34.

Boulazac a été dominateur aux rebonds durant la première mi-temps. Mais il faut faire plus encore au retour des vestiaires. Boulazac plus rugueux en défense et bien en attaque placée prend le score à son compte au milieu du quart temps, 41-44. Boulazac remporte ce 3ème quart temps et mène alors 58 à 49 face à Chalon sur Saône.

Au début du dernier quart temps, Boulazac enfonce le clou en réussissant un 5-0. Boulazac tient le bon bout, et veut sa première victoire à l'extérieur de la saison. Festival de paniers primés pour les hommes de Thomas Andrieux. Boulazac fait l'écart et mène de 16 points à 5 minutes de la fin. Boulazac très bon ce soir au Colisée. Boulazac obtient son premier succès de la saison à l'extérieur, la troisième au total. Boulazac bat Chalon sur Saône, sur le score de 85 à 71.

